Huis hondenfluisteraar Cesar Millan leeggeroofd

De inbraak vond afgelopen donderdag plaats in het huis van de bekende hondenfluisteraar. De dieven konden binnenkomen via een raam van de badkamer dat open stond. Het huis waar de inbraak plaatsvond, is niet hetzelfde verblijf als waar hij zijn bekende hondentrainingen heeft. Er zijn dan ook geen dieren betrokken geweest, toen de overvallers binnendrongen.



Millan is in Nederland vooral bekend van zijn programma De Hondenfluisteraar, hierin schoot hij baasjes te hulp van honden met gedragsproblemen.