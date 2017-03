'Humberto Tan is weg bij zijn gezin'

Humberto Tan (51) is weg bij zijn gezin. Dat meldt Privé. Volgens het blad heeft de presentator twee weken geleden de woning verlaten waar hij met zijn vrouw en kinderen woont. ,,Ik ga er helemaal niets over zeggen. Nu niet, nooit niet", zegt de presentator vandaag tegen het AD.

Tan zou zijn ingetrokken in een vrijgezellenflat van 36 vierkante meter, vlakbij de Zuidas in Amsterdam. Daar parkeert hij 's nachts na afloop van zijn talkshow zijn Audi A7 en probeert ongezien het appartementencomplex in te lopen. De RTL Late Night-presentator heeft de beschikking over een studio met een bed, badkamer en keuken.

Wie niet in dit verhaal mag ontbreken is Dionne Stax. Tans buren stonden in de lift oog in oog met de 31-jarige nieuwslezeres. Volgens hen heeft zij geregeld de nacht met hem doorgebracht. Ook de kinderen van Humberto Tan zijn bij hem op bezoek geweest, aldus Privé.

Eind februari meldde Privé dat er al maanden in de mediawereld werd gesproken over wel heel pikante ontwikkelingen rond Tan. Collega's van 'de ideale schoonzoon' fluisteren dat er een 'bijzondere band' was tussen de RTL Late Night-presentator en La Stax.

Dionne Stax.