'Humberto ziet Dionne in geheim, vraagtekens rond Paay-gate'

Zorgen om drukke Nicolette

In september vorig jaar keerde RTL-presentatrice Nicolette Kluijver (32) na de opnames van Expeditie Robinson op de Filipijnen terug met mysterieuze pijntjes. Na onderzoek in het ziekenhuis bleek La Kluijver een infectieziekte te hebben, die volgens Party maanden later nog woekert. Het blad beroept zich op hardnekkige geruchten in de tv-wereld waaruit blijkt dat Nicolette - moeder van Isabella (5) en de tweeling Ana-Sofia en Jesse (3) - helemaal niet beter is. Het zou gaan om tbc (longtuberculose): een bacterie die ernstige ziekte kan veroorzaken. ,,Familie en vrienden maken zich al maanden zorgen om het welzijn van Nicolette'', concludeert het blad. Haar drie kinderen, haar man Joost , haar veeleisende baan en haar boerderij aan huis geven haar veel afleiding, maar weinig rust. Een team van specialisten zou de mooie blondine adviseren een stap terug te nemen.

Het verdriet van boer Marc

Nadat Privé vorige week in het zogenoemde criminele leven van boer Olke (bekend van het nieuwe seizoen Boer Zoekt Vrouw, red.) uit Texas dook, is het nu de beurt aan de knappe viskweker Marc uit Zambia. De tien vrouwen die hij zondag selecteerde voor een dagdate zullen volgens het blad ongetwijfeld al snel uitkomen bij het grote verdriet dat Marc met zich meedraagt. Het verhaal rond een familiedrama klinkt vervolgens als een pageturner. Als puber zou de hunk op gruwelijke wijze in aanraking zijn gekomen met het noodlot. In 1993 raakte Marcs twee jaar oudere zus Jelske betrokken bij een auto-ongeluk. Ze overleed op 16-jarige leeftijd. Naast het verwerken van dat verdriet heeft Marc meer zorgen. Door structurele overbevissing dreigt de tilapia, de vis die hij kweekt, te verdwijnen in Zambia. Aan Marc de schone taak in recordtempo vissen te kweken. De vrouw die hem gelukkig wil maken, krijgt dus genoeg voor haar kiezen.

'Pikante ontwikkelingen rond Humberto'

Collega's van 'ideale schoonzoon' Humberto Tan (51) fluisteren over een 'bijzondere band' tussen de RTL Late Night-presentator en de beeldschone 31-jarige nieuwslezeres Dionne Stax . Volgens Privé wordt al maanden in het mediawereldje gesproken over wel heel pikante ontwikkelingen rond Humberto. Zo zou hij onder het mom van werkoverleg haar middagen lang thuis bezoeken. Buren van Dionne zien de vader van drie geregeld in haar Amsterdamse appartementencomplex. Afgelopen zomer al zou Humberto genoten hebben van een kleine maaltijd; La Stax gekleed in een huiselijke joggingbroek, luiden de details. Staat zijn huwelijk met Ineke (47) op de tocht? Volgens sommigen zou zij op de hoogte zijn van de escapades, maar nog wel trouw de uitzendingen van Late Night bijwonen. Humberto zelf doet de ronddoende verhalen af als 'onzin'. ,,Wordt vervolgd, of juist niet...'', sluit Privé dan maar af.

Vraagtekens rond Paay-gate

Het kan niet anders dan dat de bladen vol duiken op wat inmiddels in het hele land bekend staat als Paay-gate. Onderwerp van gesprek is het interview dat Patricia Paay op tv had met talkshowhost Eva Jinek over de gelekte seksfilmpjes. Vertelt Patricia wel de waarheid?, vraagt Weekend zich af, met de onderkop: 'Interview bij Jinek deed wenkbrauwen fronsen'. Volgens de redactie zijn bij verschillende uitspraken van de hoogblonde diva vraagtekens te zetten. Zo fluistert een insider dat La Paay financieel aan de grond zit. ,,Een goede vriend van haar kwam met advocaat Johan Langelaar (die Paay bijstaat, werkzaam bij een kantoor in Leiden, red.) op de proppen. Zij betalen ook zijn rekening. Een bekende media-advocaat was veel duurder geweest en dat geld is er simpelweg niet.'' Ook Party stelt zich in gele chocoladeletters de vraag of Paay met vuur speelt. Dat haar buurman Maarten Oostvogel (waarmee ze vorig jaar in zee ging en de panty's-lijn La Paay lanceerde, red.) blijft ontkennen dat hij de seksvideo's heeft gelekt, wordt verschillende keren in het artikel aangehaald. De pasgetrouwde mediapersoonlijkheid zou overigens 'heel erg moe' zijn door de situatie en de hulp van premier Rutte willen inschakelen. ,,Ik zal het voor elkaar krijgen om hem te spreken. Ik vind dat wat mij is overkomen op de politieke agenda moet komen, zodat geen vrouw dit ooit nog kan gebeuren. Maar dan moet er wel een wet komen. Het is verdorie verschrikkelijk dat er jonge meisjes zijn die hierom zelfmoord plegen.''

Estelle is terug

Ondanks dat Estelle Cruijff geen miljoenen meer op de bank heeft staan, ze lange tijd niet is gesignaleerd in de sjieke P.C. Hooftstraat en de jetsetvakanties on hold staan is er volgens Story iets waar de 38-jarige La Cruijff helemaal gelukkig om is. Volgens haar moeder Jadranka ziet haar dochter, die zich isoleerde vanwege haar relatie met de veelbesproken kickbokser Badr Hari, haar zoon Maxim weer. Hij koos ervoor om bij zijn vader Ruud Gullit te wonen; zelfs weekenden en vakanties bracht hij liever bij hem door. Maar nu Estelle haar leven weer op orde heeft, en blaakt van gezondheid door de vitamine D die ze opdeed in het zonnige Miami, is er ruimte voor een hereniging. Jadranka geeft toe dat het contact tussen haar en Estelle door 'het hele gebeuren' met Badr behoorlijk was verslechterd. Ze haalt dan ook opgelucht adem dat hij uit haar leven is verdwenen. ,,Ik kan gelukkig zeggen dat het heel goed gaat met Estelle. Ze is happy'', pent Story wat uitspraken van Jadranka neer. De socialite is weer vaker in Amsterdam te vinden. ,,Het contact met vrienden van vroeger is hersteld. Niet alleen Maxim is terug in haar leven, ook iedereen van voor haar relatie met Badr ziet ze weer. Alles is op zijn pootjes teruggekomen!''