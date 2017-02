'I Miss You' brengt tranen bij Britain's Got Talent

Allen lopen met een onverwerkt trauma rond. Ze willen met de song aandacht vragen voor de ongeveer 140.000 mensen die jaarlijks in Groot-Brittannië tijdelijk of voorgoed in het niets verdwijnen. Sommige verhalen van hen genieten een zekere bekendheid, vanwege de massale media-aandacht of de achtergrond van de vermiste. Al vallen ze in het niet bij de zaak rond Maddie McCann, de peuter die in 2007 in Portugal verdween uit haar kamer.



Vrijwel iedereen kan zich nog de verdwijning herinneren van Richey Edwards, gitarist van de Manic Street Preachers, in 1995. Op de dag van vertrek voor een tournee door Amerika, loste hij op in het niets. Dertien jaar later werd Edwards officieel doodverklaard, hoewel zijn lichaam nooit werd gevonden. Zijn zus Rachel Elias zit in het Missing People Choir.



Deze editie van Britain's Got Talent gaat ook een open zenuw raken. Waar Boxell, Elias en de overige leden altijd op veel mededogen konden rekenen, ligt dat voor Kate McCann anders. Zij en haar man Gerry hebben in Engeland bakken drek over zich heen gekregen. Hen wordt nalatigheid verweten of erger. I Miss You gaat daar, zoveel is nu al duidelijk, verandering in brengen. Geen hippe rap of dancenummer, maar een tranentrekker wordt de hit van 2017.