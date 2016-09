Idols-winnares Nina: Ze noemden me te lang verlegen

De finale van Idols was drie maanden geleden. Waar was je?

,,Ik ben op vakantie gegaan. Ik dacht dat ik geen pauze nodig had, omdat ik zo van Idols heb genoten. Maar het bleek heel goed om even bij te tanken. Ik had weer tijd voor mijn vrienden, bijvoorbeeld. Ik ben nu weer helemaal opgeladen om ervoor te gaan.''



Bodies in the Sun klinkt opvallend sexy voor iemand met zo'n braaf imago.

,,Sexy, nee, niet echt. Het gaat meer over samen een leuke tijd hebben. Bodies in the Sun was het eerste nummer dat mijn platenmaatschappij na Idols aan me voorlegde. Ik voelde het meteen. Maar het klinkt wel anders. Mensen kennen me van de ballads en kleine liedjes, dit nummer is gemaakt met dj Kenn Colt en heeft een beat. Tegelijkertijd is het ook heel geschikt voor een akoestische versie. Die verschillende stijlen wil ik verkennen.''



Is het leven na Idols wat je ervan verwachtte?

,,Ik verwachtte niks, eigenlijk. Maar mijn leven is wel veranderd. Ik heb nu voor de tweede keer een nummer op kunnen nemen, geweldig. Ik word op straat een stuk minder vaak aangesproken dan een paar maanden terug, maar mensen zijn nog steeds geïnteresseerd.''



Ben je zelf veranderd?

,,Deels. Ik ben meer zelfbewust. Ik wil er bijvoorbeeld verzorgd uitzien als ik de deur uit ga. Want als er een fan op de foto wil, hoop ik dat diegene een leuk kiekje heeft. En ik ben minder verlegen als ik mensen voor de eerste keer ontmoet.''