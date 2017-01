Idols zonder zwangere Lieke op reis

Vandaag vertrekken haar collega Ruben Nicolai en de Idols-kandidaten die voor de nieuwe reeks (op tv in februari) de auditie- en theaterrondes hebben overleefd naar Curaçao, waar ze gaan knokken voor een plekje in de twee liveshows. Lieke van Lexmond (34) gaat niet mee, want op het eiland zitten muggen die het voor zwangeren gevaarlijke zika-virus verspreiden. En laat ze nu ruim zeven maanden in verwachting zijn. ,,Er is nog even gekeken of we konden uitwijken naar Dubai of Oman, maar Curaçao bleek echt de beste locatie, dus dan houdt het jammer genoeg op.''



Voor en na het reisje is de presentatrice wel gewoon te zien in Idols, behalve bij de liveshows begin april. Want precies dan verwacht ze haar jongste telg, haar tweede zoontje. ,,Twee jaar geleden heb ik met een maand oude Vik een opnamedag gedaan voor Everybody Dance Now. Ik zat daar in de jury, Vik was in de kleedkamer zodat ik hem kon zien en voeden tussen de bedrijven door. Daarna ben ik weer gewoon mijn bed in gedoken. Maar zo'n opnamedag is wat anders dan een liveshow presenteren. Bij RTL begrijpen ze dat: dat is het voordeel van een familiezender. Die weten dat het voor mijn ontwikkeling als presentatrice alleen maar een meerwaarde is dat ik moeder word.''