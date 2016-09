'Iedereen is trots op ons. Mooi man!'

Mooi man, verzucht rapper Emms. Hij zegt het meer dan eens. Want in het leven van Emms en zijn 'broeders' Jerr, Sjaf, Mella en Edson is op dit moment heel veel mooi. Reden? Dertien jaar lang bleef Frans Bauer de artiest die het langst op 1 had gestaan met een Nederlandstalig album, tot Broederliefde deze week langszij kwam met Hard Work Pays Off 2. ,,Toen die plaat van Frans uitkwam, zat ik in groep 8. Nu verbreken we zijn record, mooi man.''



Er is nog meer mooi. Die eindeloze stroom aan appjes bijvoorbeeld, nu ze veelgevraagde mannen zijn. ,,Door de drukte kom ik niet toe aan het reageren op al die berichten'', zegt Emms overdonderd. Of die overvolle agenda. ,,Nu opnames voor KPN, straks nog een gig.'' En die schouderklopjes die ze 'van iedereen' krijgen als ze door hun buurt lopen, de Rotterdamse wijk Spangen. ,,Wij schrijven geschiedenis. Iedereen is trots. We krijgen props (straattaal voor respect, red.) van iedereen. Mooi man.''



Lowlands

Voor wie bij de naam Broederliefde niet direct een belletje gaat rinkelen: onder jongeren zijn zij de nieuwe helden. Wanneer de rappers - allen begin twintig - een paar weken geleden op Lowlands hun hit Jungle ten gehore brengen, staan 4.000 mensen uitzinnig te springen. De opzwepende liedjes van hun album zijn al goed voor 55 miljoen streams. Ter vergelijking: de 'straatschoffies' van New Wave (met onder andere Lil' Kleine en Ronnie Flex) verdienden afgelopen jaar de felbegeerde Popprijs omdat hun album 60 miljoen keer werd gestreamd. Daar zit Broederliefde al bijna aan.



Emms van Broederliefde heeft hier alleen maar van kunnen dromen. ,,In het nummer Se Se Se in 2013 zei ik al dat ik naar Lowlands wilde. En nu hebben we daar staan knallen'', zegt hij vol ongeloof. ,,Zo mooi.''



Bussietrap

Ze werken er al lang voor. De vijf Rotterdammers met Kaapverdiaanse, Dominicaanse en Antilliaanse roots kennen elkaar al van jongs af aan. Ze woonden een paar straten van elkaar vandaan in Spangen. Speelden bussietrap, voetbalden op pleintjes. Een paar van hen ging later op serieuzer niveau voetballen, leerde jongens als Leroy Fer en Georginio Wijnaldum kennen. Maar toch, de muziek lonkte. ,,Jongens uit Rotterdam als Uniq, Winne en Hef (alle drie rappers, red.) zijn onze voorbeelden. We zien hen als grote broers, zij geven ons advies. Blijf jezelf, blijf doorgaan. Ga niet naast je schoenen lopen. Zij zagen het al in ons voordat wij er echt in geloofden'', zegt Emms.



Twee jaar geleden tekenden ze bij Top Notch, de platenmaatschappij waar je als rapper bij móet horen. Wijnaldum en Fer deelden de nummers van Broederliefde met hun grote schare volgers op social media. ,,We hebben daar niet om gevraagd. Ze vinden het oprecht goed'', zegt Emms. ,,We houden niet van forceren." Het werkte als springplank voor Broederliefde. Emms stopte daarvoor al met zijn school in de hoop op een doorbraak, tegen de zin van zijn moeder. ,,Dat snap ik wel, niemand weet wat er in de toekomst gebeurt. Na een tijdje zag iedereen dat het serieus was. Nu gunt het hele land ons dit."



Nuchter

En hoe staat het met die tip van 'grote broer' Winne, niet naast je schoenen lopen? Is dat geen onmogelijke opgave als je op handen gedragen wordt? ,,Mensen die me aanspreken, snappen niet dat ik zo nuchter kan blijven. Ik waardeer gewoon echt wat we nu meemaken. Ik ben trots dat wij dit als jongens uit Spangen voor elkaar krijgen. Maar ik weet heus wel dat je morgen net zo makkelijk niemand meer kan zijn.''



Nee, zo protserig met geld strooien als Lil' Kleine, dat is niet aan de mannen van Broederliefde besteed. ,,Geld opmaken doe ik met mijn gezin, mijn ouders die me op de wereld hebben gezet, mijn vrienden van vroeger. En als je soms jezelf verwent, dan is dat mooi toch?''