'Iedereen was dol op The A-team!'

Het enige A-Teamlid bij dat bezoek ontbrak was George Peppard jr. alias Hannibal ('I love it when a plan comes together!'). Benedict barst in lachen uit. ,,Waarom hij er niet bij was? Een schitterend verhaal! Hij was precies als zijn personage: heel bazig. 'Face, regel een tank. Nu!' Echt zó. En hij was een ontzettend beroemd en gerenommeerd acteur (Peppard zat onder meer in de filmklassieker Breakfast at Tiffany's, red.). Beatrix was ook fan en hij vertelde trots dat hij door haar was uitgenodigd. Wij hoorden een dag later dat wij ook waren uitgenodigd. Toen we hem dat vertelden, vertrok zijn gezicht en verdween hij zonder iets te zeggen naar zijn trailer. George dacht dat hij een exclusief genodigde gast was. Hij baalde er zo van dat hij besloot niet te gaan! Ja, dat was George. Een liefdevolle, slimme man met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Maar hij had zo zijn problemen. Hij wilde altijd dat alfamannetje zijn.''



Traditioneel Amerikaans

Waarom The A-Team zo ongekend populair was? Benedict heeft een 'logische verklaring': ,,Omdat het de laatste, écht traditioneel Amerikaanse show was. Je zag het soort Amerika dat niet meer bestaat. Wij waren de yanks die Omaha Beach bestormden, John Wayne...dat soort mensen. Goedzakken met een duidelijke moraal. Allemaal heteroseksuele machomannen. Als je dezelfde serie nu zou maken, zou mijn personage homoseksueel zijn en had er een Latino bij gemoeten.



,,Ik was de sigaarrokende playboy. Dat soort personages bestaan niet meer. Noem mij een modern karakter uit een film of tv-serie dat zo is. Écht mannelijk dus! Ik durf te beweren dat ik de laatste acteur was die de aantrekkelijke rokkenjager speelde.'' En James Bond dan? Benedict, die eenzelfde soort personage speelde in de klassieke sciencefictionreeks Battlestar Galactica, breekt in. ,,Nee joh! Die wordt tegenwoordig verliefd op vrouwen en huilt tranen met tuiten. En de Bondvrouwen kunnen allemaal taekwondo en hebben wapens.''



Een serie als The A-Team is anno nu onmogelijk, beweert de acteur stellig. Maar ook in de jaren 80 klonk al veel kritiek. ,,Masochistische vrouwenhaters waren we. De actrices die bij ons op de set kwamen, trilden helemaal van angst. Maar na de opnames werd iedereen omhelsd. 'We zijn nooit vriendelijker behandeld dan bij jullie', zeiden ze.



,,De grootste vakbond in Amerika is die van de leraren. Zij lieten toentertijd leerlingen brieven ondertekenen waarin zender NBC werd gevraagd The A-Team van de buis te halen. Die kinderen van toen zijn nu midden 30. Als ik ze ontmoet, zeggen ze allemaal dat ze helemaal niet wilden ondertekenen. Ze waren dol op The A-Team!''