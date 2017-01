Iemand moet Rens tegen zichzelf beschermen

Ga ik het vandaag echt over Peter Jan Rens hebben? Ja, ik vrees het wel. En dat zal ik u uitleggen. Normaal gesproken negeer ik programma's die ik verwerpelijk vind. Temptation Island waarin stellen op alle mogelijke manieren worden verleid tot vreemdgaan, het nieuwe Oh Oh Cherso dat te ordinair is voor woorden - gewoon geen aandacht geven, is mijn stellige overtuiging.



Maar met de docusoap over Peter Jan Rens, zijn 43 jaar jongere vriendin Virginia en hun dochtertje Djelisa (2,5) is RTL dinsdagavond echt een grens overschreden. Ik vind het onbegrijpelijk dat een zender, met een baas die zich zo graag profileert als iemand die met zijn tv-programma's mensen wil helpen, dit uitzendt.



Rens was ooit een van de populairste presentatoren van ons land, maar is enorm afgegleden. Hij heeft een tijd in Azië gewoond en daar een spoor aan ellende achtergelaten. Inmiddels zit hij volledig aan de grond. En dat is te zien in de docusoap. Sterker, Rens zegt het eerlijk in de eerste aflevering: ze doen dit voor het geld.



En vervolgens is het kennelijk de bedoeling dat ik als kijker hard ga zitten lachen om de puinhoop in een vakantiehuisje, het zoveelste adres van het gezin. Met op de brievenbus een groot plakkaat dat incasso's bij de receptie moeten worden afgegeven. Een detail waar de makers maar wat graag op inzoomen. Net als op het 19-jarige broertje van Virginia, die bij zijn schoonouders woont, tot diep in de middag op bed ligt en weigert te werken. En die schoonouders lijken me heus lieve mensen, maar zij zitten 's middags om kwart over twee óók met de gordijnen dicht voor de tv.