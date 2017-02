Nasrdin leerde zijn vader nog beter kennen. Sommige verhalen kende hij al, andere waren nieuw. Zoals die over de band tussen zijn vader en opa. ,,Ik ken mijn opa als een lieve man. Een grappenmaker. Ik was heel close met hem. Maar voor mijn vader was hij heel streng. Mijn vader is de oudste van een gezin van elf kinderen. Het heeft me geraakt dat mijn vader nooit het gevoel heeft gehad dat mijn opa trots op hem was. Hij voelde de verantwoordelijkheid als oudste zoon, en heeft heel hard gewerkt voor zijn broertjes en zusjes. En dan is waardering van je vader belangrijk. Dat die er niet was heeft hem best veel pijn gedaan."



Nasrdin is geboren in 1978, als derde in een gezin van vier. Het ging in die tijd niet goed met zijn vader, die met somberheid kampte. ,,De druk van zijn gezin en zijn familie in Marokko was groot. En hij worstelde met de beslissing of ze in Nederland zouden blijven, of terug zouden gaan."



De geboorte van Nasrdin veranderde veel. ,,Ik ben altijd een vaderskindje geweest, en in een bepaald opzicht een troostkind. Mijn vader heeft zich helemaal op mij gestort. Ik heb dat nooit als lastig of benauwd ervaren. Welnee, mijn vader was gewoon altijd bij me. Ik was een angstig jongetje, en in die zin lijken we ook op elkaar. We zijn beiden gevoelig, maar ook bang dat ons van alles kan overkomen. Mijn vader was er op de momenten dat ik hem nodig had."