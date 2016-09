'Ik ben altijd herkenbaar gebleven'

Die halve eeuw begon in 1964, het jaar waarin de Beatles in de veilinghallen te Blokker hun enige concert in Nederland gaven. Boudewijn de Groot, 19 jaar, speelde destijds Franse chansons en cabareteske liedjes van Jaap Fischer op bescheiden kleinkunstpodia voor een meest intellectueel gehoor. Met Meisje van Zestien als voorzichtige wegbereider, brak De Groot in 1966 door met Meneer de President. Een aanklacht tegen de oorlog in Vietnam, in het bijzonder tegen de Amerikaanse president Lyndon B. Johnson. Het zou een iconisch protestlied in polderland worden, maar de zanger weigerde zich door de publieke opinie te laten gijzelen als de archetypische rebel die voor een hele generatie sprak. ,,Ik vond het begrip 'protest­zanger' veel te beperkt. In 1966 was heel de wereld vol van anti-oorlog, van demonstraties. Lennaert en ik vonden dat we daar iets over moesten zeggen. Maar ik zag mezelf niet als wereldverbeteraar. Ik liep wel mee in betogingen, maar nooit voorop met een spandoek. Ik was meer het type dat op de barricaden stond nadat de laatste steen was geworpen."



Oudjes

Met Henny Vrienten (Doe Maar) en George Kooymans (Golden Earring) begint De Groot op 23 september aan een theatertournee onder de titel Vreemde Kostgangers. Hij is met zijn 72 jaar de nestor van het drietal, maar de tijd kreeg - zijn zilvergrijze haar ten spijt - nimmer vat op Boudewijn de Groot. Het trio vertolkt speciaal gecomponeerd nieuw werk, maar staat ook stil bij het rijke muzikale van een ieder. Ook Boudewijn de Groot. ,,Ik zing Annabel en De vondeling van Ameland. En tja... Henny en George vinden dat ik er niet onderuit kan: ook het oudje Als de rook om je hoofd is verdwenen.''