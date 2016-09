'Ik ben dichter bij mezelf gekomen'

De club van 27. De roemruchte kring van op hun 27ste gestorven popidolen als Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison en Amy Winehouse, die bezweken aan de verleidingen en de druk van het rocksterrenbestaan. Jelte Tuinstra (25) kent de indrukwekkende lijst uit het hoofd. Brian Jones (The Rolling Stones) en Kurt Cobain horen er ook nog bij. Maar de zanger, bekend onder zijn alias Jett Rebel, is het gezelschap inmiddels volledig beu. Hem is inmiddels te vaak een lidmaatschap van de club voorspeld, zegt hij nu. ,,Dat doet pijn, hoor. Als je als onzekere twintiger steeds hoort dat je over een paar jaar dood bent. Ik snap niet dat mensen dat gedachteloos roepen. En vaak nog op luchtige toon ook. Alsof het een leuk grapje is: haha, hij is over twee jaar dood.'' Hij beseft niettemin best dat hij de speculatie zelf voedde. De zanger verscheen meermaals zichtbaar onder invloed aan tafel van De Wereld Draait Door en liet zich voor een documentaire intens bedroefd filmen na afloop van een euforisch optreden. En wanneer journalisten hem bezochten in zijn huis in de bossen bij Soesterberg, draaide hij halverwege de ochtend gerust een jointje. Maar als de titel van zijn nieuwe album Don't Die On Me Now ergens voor bedoeld is, is het wel om al die terminale profetieën te beëindigen. Daarvoor heeft hij een sterk argument in handen, zegt hij in de terminologie van een ex-verslaafde. ,,Ik ben afgekickt, leef helemaal clean. Alleen rook ik nog sigaretten.'' Iets later: ,,Ik ben de afgelopen jaren geen seconde nuchter geweest. Mijn carrière loopt nu ruim drie jaar en die heb ik volledig onder invloed beleefd. Maar begin juni ben ik cold turkey met alles gestopt. Ik leef gezond nu, ben namelijk helemaal niet van plan om dood te gaan.'' Hij lacht. ,,Misschien was dat gepraat over die Club van 27 wel bedoeld als compliment, omdat ik overduidelijk net zo buitenaards goed ben als Jim Morrison, Janis Joplin en Jimi Hendrix.'' Dan, ernstig: ,,Maar zo voelde het niet. Het was ontzettend gemeen.'' Misschien maakten die mensen zich zorgen? ,,Daar kunnen ze dus mee ophouden. Ik heb geworsteld met verslavingen, dat klopt. En ja, ik heb zware mentale issues gehad. Maar die ben ik allemaal voorbij nu.'' Hij kijkt langs de pijpen van zijn crèmekleurige pak naar beneden, naar zijn zwartfluwelen bordeelsluipers. ,,Ik sta sterker dan ooit in mijn Dolce & Gabbana's.''

Met welke verslavingen kampte je? ,,Met name wiet en alcohol. Ik heb bijna alles gebruikt wat er bestaat, maar met al die middelen heb ik een voor een afgerekend.'' Eerder zei je wiet te roken als medicijn tegen je adhd. ,,Eigenlijk wist ik toen al dat dat een smoes­je van een verslaafde was. Ik geloofde soms oprecht dat ik van blowen rustig werd, maar bij vlagen werd ik juist ook ontzettend hyper. Ik was heel neurotisch, had heel veel tics, was in mezelf gekeerd. Het gekke is dat ik de laatste maanden juist een stuk rustiger ben.'' Was er een moment dat je deed inzien dat je wilde stoppen? ,,Ik werd helemaal wakker toen een dokter me vertelde dat als ik bleef blowen, het ook aan mijn muzikaliteit zou gaan vreten.'' Waarom was je bij die dokter? ,,Omdat ik me niet gelukkig voelde. Ik heb de afgelopen jaren van alles geprobeerd om sterker in mijn schoenen te staan. Een daarvan was praten met een psycholoog.'' Hoe ben je gestopt? ,,Hij raadde me een afkickkliniek aan. Rehab dus. Maar I said no-no-no. Als het niet meer gaat, stop ik toch? Ik heb vrij veel wilskracht. De avond voor ik zou ophouden, heb ik zoveel geblowd als ik maar kon. De ochtend erna heb ik op tafel al m'n tasjes omgekeerd en van alle wiet een gigantische berg gemaakt. Ik heb er even naar gekeken en het toen allemaal weggegooid.'' Hoeveel gebruikte je normaal? ,,Ongeveer vijftien joints per dag. De eerste stak ik 's ochtends bij de koffie op. In de loop van de dag ging ik dan drinken. Zeker als ik optredens had, ging dat snel. Ik ging vooral voor de wodka met Red Bull. Dat zoetige was lekker om mijn keel te smeren. Want als je veel joints rookt, word je snel hees. Van die drankjes nam ik er zeker een stuk of tien en tussendoor dronk ik bier.''

Wat leverden die middelen je op? ,,Nu denk ik: het bracht me dus geen fuck. Maar destijds associeerde ik drinken met feest. Ik woon en werk in mijn eentje. Dus als ik ging optreden en de band weer zag, kwam ik in feeststemming. Nu verontschuldigen de jongens zich als ze een biertje open­trekken. Hoeft niet. Ik drink gewoon water.'' Hadden de zwaardere drugs geen verslavende uitwerking op jou? ,,Jawel. Maar toen mijn carrière eenmaal begon, ben ik daar bewust vandaan gebleven. Cocaïne bijvoorbeeld. Toen ik nog in Amsterdam woonde en niet zoveel geld had, ging alles wat ik over had eraan op. Ik vermoedde dat dat ook zo zou gaan, als ik wél wat te besteden had. Dus stopte ik. In plaats daarvan kwam het blowen.'' Wat merk je na bijna drie maanden? ,,Ik voel me echt beter. Schrijven gaat me zelfs makkelijker af. De gelukkigste man ter wereld ben ik nog niet, maar ik kan wel veel beter met mezelf opschieten.'' Ben je nog weleens zo verdrietig als in de documentaire Who the fuck is Jett Rebel? ,,Tuurlijk wel. Maar ik ben rationeler. Toen was ik soms echt helemaal de draad kwijt, richting radeloos. Ik heb nog steeds stemmingswisselingen, maar nu kan ik gewoon uitspreken hoe het zit: 'Luister, dit vind ik gewoon fucking klote'. En ook belangrijk: het verschil tussen Jelte en Jett is kleiner geworden. Ik dacht altijd dat Jelte die droevige guy was en Jett de rocksterachtige partyanimal. Maar ik ben dichter bij mezelf gekomen. Ben meer van mezelf gaan houden. In die documentaire zeg ik: 'Wie is er nou geïnteresseerd in Jelte? Da's een saaie sukkel'. Daar heb ik wel spijt van. Jelte is gewoon een aardige jongen die het beste met mensen voorheeft. Nu moet ik nog zorgen dat ik altijd het beste voorheb met mezelf.''

De relatie met je vriendin is recent gestrand. Greep je toen niet opnieuw naar de drank? ,,Nee. En daar ben ik echt trots op. Ik heb die teleurstelling nuchter verwerkt. Als ik straks weer zin krijg om te drinken of te blowen, kan ik tegen mezelf zeggen: je hebt het niet gedaan toen je zo verdrietig was, dus ga je het nu ook niet doen.'' Je ex, kunstenares, ontwierp onder meer de hoes voor je album Hits for Kids. In het nummer Take It As a Present zing je vlak voor het einde 'She's a sweet fine lady making money over boys like me'. Gaat dat over haar? Gegniffel. ,,Ik weet niet waarom ik dat zong. Het kwam er puur intuïtief uit en ik vond het naderhand wel bij de song passen.'' Die zin betekent niets? ,,I don't know. Ik ben niet in staat om boze dingen over haar te schrijven, man.'' Plotseling staan de tranen in zijn ogen. Maar het heeft je veel verdriet gedaan? ,,Ja, enorm. Als je echt van iemand houdt en dan gebeurt dit...'' Wil je vertellen wat precies? ,,Nee. Maar het is niet mijn keuze geweest. Ook intergalactische supersterren worden dus gedumpt. En dat voelt fucking kut.'' Hij valt stil, springt op van de met velours beklede sofa in de Amsterdamse geluids­studio en wandelt naar een vintage pick-up. Daar imiteert hij een dj achter zijn draai­tafel. 'Vind jij me minder druk geworden?' wil hij dan weten. ,,Ja echt? Gelukkig. Ik kon echt onuitstaanbaar zijn. Vooral als ik een dagje oversloeg met blowen. Dan werd ik onrustig, móést ik op zoek naar waar ik verse wiet kon krijgen.'' Dit nuchtere leven wil je voor altijd volhouden? ,,Ik vind dat ik wel genoeg gedronken heb, ja. Ik deed het altijd om de controle te verliezen, nu ben ik juist heel bang die kwijt te raken. Misschien dat ik over een jaar of vijf nog eens een glaasje port bestel, maar ik voel nu geen enkele drang weer te zuipen. Het mag nooit meer zo worden als het was.''



Hoe zien je dagen eruit zonder drank en drugs?

,,Ik maak tegenwoordig weer normale nachten. Hiervoor werkte ik in mijn thuisstudio altijd door tot 4 of 5 uur in de nacht. Nu ga ik rond 12 uur naar bed en maakt McGyver, mijn kat, me om een uur of 8 weer wakker. Rond die tijd wil hij eten. Dan zet ik koffie en loop mijn studio in. Tussen het opnemen door maak ik boswandelingen, mediteer of lees. En ik houd tegenwoordig onwijs van koken. Het liefst doe ik 's ochtends boodschappen, laat ik mijn gerecht de hele dag sudderen, terwijl ik muziek maak.''



Neem je letterlijk elke dag nieuwe muziek op?

,,Bijna wel, ja. Ik werk altijd door. Ben nu zo goed als klaar met mijn volgende cd, die ook nog dit jaar verschijnt. En ik ben al bezig met de twee, drie platen daarna. Maar die komen voorlopig nog niet uit. De luisteraars moeten even de tijd krijgen om hieraan te wennen.''



Op je vorige album stond het nummer This Song Is Not Suitable for Radio...

,,Die voorspelling is uitgekomen, ja!''



Vond je het erg dat geen van de songs van dat album op de radio is gedraaid?

,,Als ik eerlijk ben had ik het natuurlijk wel kunnen verwachten. Ik heb het precies gedaan zoals ik wilde, ben daar onwijs trots op. En ik hoop dat de muziekwereld over tien jaar minder glad en nep is. Dat zingen met autotune dan is verdwenen. Misschien dat mijn albums dan als vooruitstrevend worden gezien. Dan lach ik, want dan heb ik terwijl iedereen bezig was met geld verdienen een geweldig statement gemaakt.''



Over Justin Bieber schreef je op Facebook: 'Sinds wanneer noemen we dat muziek?'

,,Ik erger me vooral aan muzikanten die Bieber nu ineens serieus nemen. Terwijl het bedrijf Bieber er alleen goed in is liedjes te produceren die heel veel mensen fijn vinden. Het is muziek om geld mee te verdienen. Echte muzikanten trappen dus in dat trucje. Echt erg dat ze niet zien hoe ver Bieber en heel veel van die hippe artiesten zijn ver­wijderd van het ambacht muziek maken. En dat ambacht mag je als muzikant nooit verloochenen.''