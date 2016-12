'Ik ben familie van iedereen'

Gevoeliger

Maar daar moet het, vindt hij, in dit interview niet over gaan. Brommend: ,,Allemaal afgekloven botjes." Ook in zijn show informeert hij alleen aan het begin veiligheidshalve 'of er een dokter in de zaal is' daarna is zijn hartfalen geen onderwerp van zelfspot meer.



Hij is milder in Licht, gevoeliger. Kwalificaties die zo op het eerste oog niet bepaald passen bij de gifkikker die Van 't Hek niet zelden op het podium is. Hij peinst, formuleert zorgvuldig. ,,Vind je? Onder deze voorstelling tikt heel de avond mijn hart. Als een soort tijdbom. Iedereen weet wat me is overkomen. Maar milder? Hooguit is men meer aan mij gewend geraakt. Ik ben wel familie geworden van iedereen, met acht oudejaarsconferences en een wekelijkse column.



,,Emotioneler wel, vermoed ik. Of het nou in Emmen, Delfzijl of Kortrijk is, het weerzien met het publiek ontroert me. En dat is volgens mij wederzijds. In het Oude Luxor Theater in Rotterdam heb ik zo'n toffe maand achter de rug: Rotterdammers blij met de terugkeer van een Amsterdammer! Mensen die oprecht opgetogen zijn dat je, tja, hoe zeg je dat, er nog bent."



Hij is lichamelijk (Youp viel 12 kilo af) en artistiek in glanzende vorm. Licht wordt door pers en publiek geprezen als een van zijn beste voorstellingen uit zijn ruim veertig jaar omspannende carrière, en niet uit gepast mededogen met de terugkeer van de 62-jarige. De chronische nar in hem zou die sentimentele compassie verschrikkelijk vinden.