'Ik ben gelukkig in mijn eentje'

In het vierde jaar van het gymnasium in Rotterdam haalde ze een 5,3 voor natuurkunde - haar eerste onvoldoende. ,,Mijn ouders staken de vlag uit", zegt Sigrid ten Napel. ,,En er was taart. Ze wilden maar zeggen: 'Voor ons hoef je het niet te doen, hè!' ,,Ik was een ontzettende nerd. Niet sociaal gesproken, maar in de klas wilde ik supergoed zijn. Nog steeds is kennis vergaren het mooiste dat er is. Latijn was mijn lievelingsvak, daar verdween ik in. Magisch om een dode taal - voor iedereen abracadabra - te begrijpen."



Sigrid ten Napel (24) geldt als een zeldzaam acteertalent. Indrukwekkende rollen in Penoza, Overspel en Lijn 32, nominaties voor Gouden Kalveren in de speelfilms Zomer en Prins. Nu speelt ze bij Toneelgroep Oostpool in Arnhem in Een Meeuw, de klassieker van Anton Tsjechov, die 18 maart in première gaat en vervolgens door Nederland reist. ,,Het wordt geen gedragen stuk dat zwaar op de maag ligt. Tsjechov schreef nota bene zelf dat het een komedie is. Maar wel een met grote tragische kanten. Over het onvermogen van de mens. Een prachtig thema.



,,Natuurlijk denk ik: ongelooflijk. Dit had ik nooit durven dromen. Ik ben gezegend, maar allesbehalve gearriveerd zoals soms wordt gesuggereerd. Je bent er nooit. Dit is een mooi stadium, maar ik moet doorgroeien. Als dat niet lukt, ga ik iets totaal anders doen. Een 'beetje' acteren is niks voor mij."