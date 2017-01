Wat ga je doen in je radioprogramma?

,,We stellen persoonlijke verhalen, vooral van luisteraars, centraal. Maar ik maak ook zelf muziek. In het weekend van Qmusic zong ik al live serenades op verzoek - op aandringen van luisteraars belandde ik ook bij The Voice - maar voor de middagshow bezoek ik ook mensen thuis. Zie het als een soort All You Need Is Love!''



Hoe ga je de moordende concurrentie, met onder meer de Coen & Sander Show op Radio 538, het hoofd bieden?

,,Allereerst door me niet nerveus te laten maken, haha. Wat me opvalt aan het huidige radiolandschap: iedereen is zo grappig. Ik wil ook serieuzer durven te zijn. Je mag daarbij alles van me weten. Ik ga voor echtheid."



Die 'echtheid' ontbreekt bij de concurrentie?

Bouwman lacht. ,,Oh, je hoort me niet zeggen dat andere dj's nep zijn, hoor. Ik bedoel gewoon...ik ben nu eenmaal niet zo grappig.''



Hoe kom je nou aan actrice Kimberley Klaver als 'sidekick'?

,,Het leek me te gek de show samen met een vrouw te doen. Ook omdat ik nu eenmaal een betere chemie heb met vrouwen dan met mannen. Vraag me niet waarom. Met Kimberley had ik verreweg de beste klik. En die combinatie lijkt me leuk: de radionerd versus de beginneling. Getuigt trouwens van lef dat ze dit gewoon doet!''



Dan 'The Voice...' ga je vol voor de winst?

,,Winnen was nooit het doel, hoe cliché dat ook klinkt. Ik ben al blij dat ik door die 'blind audition' kwam. Ik was toen best nerveus. 'Wat als ik nou geen stoel krijg omgedraaid? Kan ik dan nog wel muziek maken op de radio?' Het voelde echt alsof er wat op het spel stond. Nu met een plek in de liveshows op het spel zie ik vooral ijzersterke concurrentie. Sommige kandidaten hebben al jarenlange ervaring, kennen dat hele circus. Ik ben vooral een enthousiaste hobbyist.''



Wat nou als je 'The Voice' wint? Wil je echt de podia op, volle zalen trekken?

,,Waarom niet?! Maar ik heb niet echt een helder doel voor ogen. Ik ben mezelf nog aan het ontdekken. Misschien blijk ik over vijf jaar vooral goed in radio maken? Of blijk ik de beste boekhouder van Nederland. Snap je?"



Maar als je straks inderdaad volle zalen trekt en je agenda volloopt met concerten, wat dan te doen met de radio?

,,Als je me het mes op de keel zet...? Dan kies ik toch voor radio. Bij de radio kan je zelf muziek maken, maar op het podium kan je niet ook radio maken.''