'Ik denk beter en langer na'

Stage

Van den Ende is niet meer de enige eigenaar van Stage Entertainment. Hij bezit 'nog maar veertig procent' van het internationale musicalbedrijf. ,,De dag dat ik 75 word is ook de dag dat ik zestig jaar werk. Officieel ben ik nog altijd vier dagen in de week aan het werk, waarvan 75 per jaar bij Stage. De vijfde dag doe ik mijn mail en in het weekend is ook nog altijd wel iets te doen. In die zin is het zo rustig nog niet, al is het tempo wel anders.''



Hij is, zegt hij besmuikt lachend, met de jaren wijzer geworden. ,,Ik denk beter en vooral ook langer na en kan met meer distantie naar de zaken kijken. Dat is een winstpunt. Als ik nu de discussies hoor over de kijkcijfers van Humberto Tan, dan denk ik: tja... dat heb ik al honderd keer meegemaakt. Soms lijkt een goed programma in een vrije val te komen. Dan komt de klad er even in. Dat is onvermijdelijk. Ik bekijk dit soort zaken nu met meer relativering. Al blijf ik natuurlijk, op de achtergrond, mijn mening formuleren.''



Die mening is kraakhelder: kwaliteit heeft de toekomst. Op alle terreinen. ,,Humberto moet zorgen dat hij de beste gasten heeft. Of kijk naar de journalistiek. Die ligt, nota bene bij liegende politici, onder vuur. Het enige wapen daartegen is blijven geloven in de eigen kracht. Onafhankelijke journalistiek is meer dan ooit een verdienmodel. De behoefte om te kunnen vertrouwen wat je leest zal de komende jaren alleen nog maar toenemen.''