'Ik denk niet aan leeftijd als ik muziek maak'

Wie mag zich de frontman noemen van een trio dat samen meer dan 150 jaar ervaring in de Nederpop heeft? En waarvan de leden klassiekers als Testament (Boudewijn de Groot), Is dit alles? (Henny Vrienten met Doe Maar) en Another 45 Miles (George Kooymans, Golden Earring) hebben gezongen?



,,Die selectie is natuurlijk verlopen'', zegt Kooymans (68). ,,Boudewijn zei meteen: 'Zet mij maar lekker aan de zijkant neer'. Hij stond meer dan een halve eeuw vooraan en vindt het heerlijk dat dat even voorbij is. En ikzelf ben gewoon niet geschikt, zou echt moeten oefenen om tegen het publiek te praten. We zijn blij dat Henny dat op zich heeft genomen. Hij is een natuurtalent.''



En zo zette Vrienten zijn microfoon afgelopen december in het midden van de Hilversumse Wisseloord Studios. Daar namen de drie muzikanten, die zich verenigd hebben onder de naam Vreemde Kostgangers, hun vrijdag te verschijnen eerste album op voor een livepubliek van ongeveer honderd toeschouwers. In maar een paar takes per liedje. Want het drietal trok afgelopen herfst al langs een 3-tal theaters en raakte zo goed ingespeeld.



Daardoor hebben de doorgewinterde muzikanten tijdens de opnamesessie tijd over voor grapjes. Over De Groot die tot vermaak van zijn twee rechtopstaande collega's steeds met zijn gitaar op schoot blijft zitten ('Pak maar lekker een stoel, pap') of over de kritiek op de foute basnoten van Vrienten ('Tuurlijk. En jullie waren zoals gewoonlijk weer eens briljant?').