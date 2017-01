'Ik ga gewoon door! Waarom niet?'

Typetjes

Ook in T-splitsing paradeert een rij typetjes langs. De vriendin van Mark Rutte die zich in een kliko nabij de woning van de premier verschanst, Anouk, Patricia Paay ('Die moet met alleen haar aow-tje bijverdienen'), de extravagante zangeres Sia en een travestiet, de ietwat stijve Cor van Besuyen, een hoogleraar die zich in zijn vrije tijd graag in een jurk mag steken.



,,Mensen vragen me steeds vaker: ga je nog door? Ja, waarom niet? Iedere Nederlander moet tot zijn 67ste werken. Laat mij nog maar drie shows schrijven. Ik vind mijn baan te leuk, voel me lekker bij hard werken. Anders zit ik op de bank met een wijntje, hang voor de tv en zit veel te veel aan de telefoon. Dat heb ik absoluut van mijn ouders. Die zag ik alleen maar aan het werk. Geen types van: kom, we moeten er eens tussenuit. Ik neem geen 3 maanden vakantie. Andere Nederlanders hebben ook 3 weken."



Haar 23ste (!) productie was, zegt ze, ook nu weer een proces van zwoegen en zweten. De twijfelkont Tineke is er altijd onzeker over. ,,Als de première nadert, begint het getob. Wat sta ik te doen? Had dat niet zo gemoeten? Zit die ene grap wel op de juiste plek? Ik zit vaak op mijn knietjes voor het bed, hoor. Je krijgt duizend goede adviezen. Tien, doe dit. Nee, deed ik 5 jaar geleden al. Tien doe dat. Kom op, dat zat in de vijftiende show. Aan Jacques de Cock van mijn impresariaat Senf heb ik een fantastische adviseur. Die zegt: Tien, je moet wel Bep Lachebek doen. Alweer, denk ik dan. Vinden de mensen haar nog leuk? Mijn zalen zitten altijd vol, maar ik twijfel zo vaak."



Familiemens

Ze noemt zich een 'familiemens.' Al 38 jaar getrouwd met Hans, die na een hartaanval op zijn 50ste met zijn gezondheid kwakkelde. ,,Hij heeft Bourgondisch geleefd, altijd achter het fornuis. Iedereen was welkom. Wijntje, wodkaatje, je kent dat. Maar hij is astmatisch, heeft suiker en vaatproblemen. Toen zijn eerste kleinzoon werd geboren zei hij: dit wil ik allemaal meemaken. Hij is nu van het water en een visje. Bijna 20 kilo kwijt. Natuurlijk maakte ik me zorgen. Maar eerlijk gezegd: ik hield ook wel van een wijntje en een sigaretje. Nooit een zuipschuit, hoor. We leven nu matig."



Ze is dol op haar moeder van 90 ('Die zit nu op een bridgeclub, is hartstikke helder en onthoudt alles beter dan ik') en op haar dochters Stefanie, moeder van Rafaëlla (9), Renato (8) en Renzo (3) en Sigrid, moeder van Livia Alaïa (18 maanden). ,,Ik ga regelmatig naar Stefanie in Miami. Ik wil m'n kleinkinderen vasthouden en knuffelen. En mijn dochter is blij dat ik er ben, dan kan ze even ademhalen. Ik word zo blij en opgewekt van kinderen."



In Laren woont Sigrid, getrouwd met een Marokkaanse tandarts. Over haar jongste kleinkind Livia Alaïa zingt ze in T-splitsing een ontroerend liedje over integratie. ,,Het is een klein, blond dartel dingetje die net zo gek is op haar opa Hans als op haar opa Ali. Ik houd van alle mensen, ieder met zijn eigen verhaal. Stefanie is getrouwd met een Colombiaan, een fijne schoonzoon. We kunnen toch allemaal met elkaar leven? Toen ik in Maartensdijk woonde gaven mensen dikwijls af op de zwartekousenkerk. Och, dacht ik. Waar maak je je druk om. Jullie kinderen hangen op de hoek met een peukie. Deze kindjes lopen met schone haartjes en in lange rokken naar de kerk. Ieder zijn leven."



Statement

Het is een opmerkelijk statement van de cabaretière, die toch altijd onvoorwaardelijk voor amusement in plaats van engagement kiest.

Tineke Schouten: ,,Ik kan nooit hard zijn over iemand. Ik heb in mijn leven te vaak gezien dat mensen ook maar wat doen, gewoon gelukkig willen zijn. Youp, die ik zeer bewonder, die zo tekeer gaat tegen Erland Galjaard en Wendy van Dijk over die hulpprogramma's van RTL...''



,,Ik vind dat hij een punt heeft. Ik draafde jaren geleden ook op in een programma waar ze een kankerpatiëntje tientallen keren liet omkleden. Was zo leuk voor tv, steeds iets anders. Ik dacht: jongens, waar zijn jullie mee bezig? Het kind had geen haar meer op haar koppie, maar de makers draaiden zich om en dachten: mooi tv-programma. Zoals Youp dat aanpakt - ik durf dat niet, het past niet bij me. Ik kan het simpelweg niet. Misschien omdat ik altijd in het goede van de mens geloof. Dat ik verwacht dat Wendy thuis tegen haar man zegt: we moeten dit soort programma's inderdaad niet meer maken..."



