'Ik heb de mooiste baan ter wereld'

Kracht

Het project had eerder van de grond moeten komen met onder meer Kate Winslet in de vrouwelijke hoofdrol onder regie van Kenneth Branagh. Maar de financiering kwam niet rond. Nu is de frêle en fraaie actrice Lily James (bekend uit Downton Abbey) zijn tegenspeelster. ,,Wat mij in dit verhaal aanspreekt zijn de verschillende lagen'', zegt Huisman. ,,Dawsey bloeit op als hij deel uitmaakt van de leesclub. Dan komt zijn verleden los. De film gaat ook over de kracht van de literatuur. Dat vond ik een mooie boodschap.''



Het enige boek dat zich in de trailer van Huisman bevindt is een koffietafelachtig boek met werk van de Nederlandse fotograaf/filmer Ed van der Elsken: Camera Eye Love You. ,,Het is een cadeau voor een van de crewleden van wie ik enkele dagen een camera - een Leica M6 - mocht lenen. Ik ben benieuwd of deze setfotograaf ooit van Van der Elsken heeft gehoord.''



Met de bekendheid van Huisman zelf zit het wel snor. De acteur wordt steeds meer benaderd voor internationale film- en televisierollen. Hij maakt deel uit van de cast van Game of Thrones, vertolkte in de miniserie Harley and the Davidsons een van de oprichters van het legendarische motormerk en speelde rollen in films als The Age of Adelaine (met Harrison Ford) en Irreplaceable You (met Chris­topher Walken).



Huisman bekijkt het allemaal met Nederlandse nuchterheid: ,,Ik zet steeds kleine stapjes. Maar over het algemeen gaat het heel goed. Als er tussen de films te veel tijd zit, ga je misschien twijfelen over je capaciteiten. Je weet nooit precies of je dit vak volledig gaat beheersen. Dat is niet zo erg. Ik werk soms met ervaren collega's die ook onzeker kunnen zijn. Dat stelt mij dan weer gerust.''



Verhuizing

Huisman en zijn gezin verbleven jarenlang in New Orleans, waar hij doorbrak met de televisieserie Treme, waarin hij een uit Amsterdam afkomstige straatmuzikant speelde. Inmiddels zijn de Huismannetjes verhuisd naar New York. ,,We hebben zeven jaar in New Orleans gewoond. Mijn dochter was twee toen we daar aankwamen. Maar het is voor ons gezien ons werk praktischer om in New York te verblijven. Als ik lang in het buitenland moet vertoeven gaat mijn gezin mee, zoals nu in Londen. Na deze film moet ik binnen drie weken weer aan de slag in Zuid-Afrika voor een langere periode. Ook dan reizen Tara en onze dochter mij achterna.''



Huisman moet weer aan de slag. Hij gaat voor The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society enkele brieven voorlezen die een belangrijke rol spelen in het verhaal. Tijd om nog even een laatste wapenfeit ter sprake te brengen. Vorig jaar werd Huisman door de site TC Candler uitgeroepen tot de meest sexy man op aarde. Huisman, met een brede grijns: ,,Je moet niet alles geloven wat er in de krant staat.''



The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society verschijnt volgendjaar in de bioscoop