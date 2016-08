'Ik heb me af en toe als een imbeciel gedragen'

Het is klokslag half elf in de ochtend en Barry Hay zit klaar achter een dubbel spiegelei. Sunny side up. ,,Ik heb mezelf over precies anderhalf uur een Bloody Mary beloofd'', opent de zanger. Maar wat is dan die bloedrode cocktail naast zijn toast? Hij schudt meewarig het hoofd. ,,Daar zit geen alcohol in. Dat is geen Bloody Mary, 't is een Bloody Shame!''



Hij schatert het uit om zijn eigen grap. De zanger van 's lands grootste rockband Golden Earring kon nurks zijn, op het arrogante af. Maar die tijd is voorbij, zegt Hay (68) nadat hij 'toch maar een witte wijn - pinot grigio, alsjeblieft' - heeft besteld. ,,Ik ben tegenwoordig vooral dankbaar voor wat ik allemaal heb meegemaakt. Dat gebeurt de doorsnee tandarts toch niet, hè? Die staat elke dag gewoon gaten te boren. Dan heb ik toch een vrij frappant leven gehad.''



Over dat leven verschijnt morgen een boek, simpelweg Hay getiteld, geschreven door journalist Sander Donkers. Die trok naar Hays villa op Curaçao voor een in alcohol gedrenkt en met cocaïne bepoederd verslag.



'Lang zal je lever', zing je in het boek.

,,Ja, dat ding is hartstikke goed in orde. Ik laat het de artsen vaak checken. Voorlopig kan ik dus door. Ik wilde voor dit boek ook even goed in exces gaan. Je lult toch veel beter als je een beetje lam bent. Anders ga je censureren. Dat moet dus niet in zo'n biografie. Maar die cocaïne was de laatste keer, hoor. Voorlopig dan.''



Je vader is op zijn 57ste aan een levercirrose overleden.

,,Hij heeft zich doodgedronken, ja. Maar mijn stiefmoeder vertelde dat hij twee flessen pure rum per dag dronk. Dat is wel even een ander niveau. Ik zoop vroeger veel sterke drank. Nu neem ik af en toe

's avonds nog wat whisky. Vroeger ging dat met emmers, nu zijn het drupjes. Van die heel goede uit Japan. Maar verder drink ik toch vooral witte wijn. Hoeveel zal het zijn? Een flesje per dag? Met gemak. En biertjes tussendoor tel ik dan niet mee, natuurlijk. Ik voel me op m'n best als ik een beetje in een roes raak.''



Over dronkenschap gesproken. Jij vond onze koning halverwege de jaren 90 in kennelijke staat vastgeklemd aan je been tijdens een optreden.

,,Ja, Uwe Majesteit kon er wat van. Ik zette net When the Lady Smiles in. Hij zat op z'n knieën, beide armen om mijn kuiten geslagen en hij liet niet meer los. Straalbezopen. Somebody get this bozo off my legs, riep ik. Maar eigenlijk was het heel erg leuk. Hij was zo dronken dat het hem niets meer kon schelen. Had de grootste lol. Hij had verkering met Emily in die tijd. Z'n bodyguards lieten hem lekker begaan. Ik heb hem daarna niet meer gezien, maar hij zal toch nog wel eens zo gek doen op een feestje?''