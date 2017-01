'Ik heb talent voor opslaan nutteloze kennis'

Hoe komt u aan al die kennis?

,,Van alle kanten. Vroeger thuis deden we al veel spelletjes, met mijn broertjes en ouders. In mijn studententijd heb ik eens een lelijke mok gewonnen met een Triviant-competitie, die heb ik nog steeds. Sowieso heb ik wel talent voor het opslaan van nutteloze kennis. Meestal heb je daar niks aan, nu wel. Toch had ik er best mee kunnen leven als ik niet had geweten dat de mannelijke leden van ABBA Björn en Bennie heten. Of dat ‘Bloemetjesgordijn’ een carnavalshit van Wim Kersten & De Viltjes is.”



Kon u de deelname wel combineren met uw werk?

,,Gelukkig was de helft van de opnames op zondag. Op de andere dagen was het schikken en plooien. Dat was een kwestie van ’s ochtends wat eerder beginnen en ’s avonds wat langer doorwerken. Niemand heeft er last van gehad.”



Heeft u om mee te doen toestemming gevraagd aan Rutte of de partij?

,,Niet bij Mark Rutte, de uitnodiging kwam binnen via de partij. Dat is iets voor jou, zeiden ze toen. Het is geen echte campagne-activiteit, de verkiezingen gaan over de inhoud, maar het helpt mensen een completer beeld van je te krijgen. Als staatssecretaris heb ik serieuze dossiers: vluchtelingen, gevangenissen, cyber security. Daar zit geen luchtig kantje aan. In het programma zien mensen ook een andere kant, ben ik een beetje zoals thuis. Dat helpt het publiek om mijn uitspraken als staatssecretaris beter te plaatsen.”



Was de finale spannend?

,,Het spelletje is zo ingericht dat een grote voorsprong aan het begin niet per se naar de overwinning leidt, daarin schuilt denk ik ook de aantrekkingskracht. Toch had ik me voorgenomen om vanaf het begin een grote voorsprong op te bouwen en dat lukte. Uiteindelijk slonk het gat wel, maar het werd niet zo klein dat het echt spannend werd. Dat is wel fijn. Als je maar twee punten voorstaat weet je ineens een stuk minder, kan ik je vertellen.”