'Ik hield de tweeling en De Mol geheim'

Tweeling

Rooijakkers maakt zich meer druk om zijn eigen rol in het programma. ,,Het is presenteren op de vierkante millimeter. Elk woord dat ik uitspreek, heeft gewicht. Daar ben ik me natuurlijk van bewust. Als ik mijn teksten schrijf, broed ik daarom op elke komma. Maar ook: als ik het woord 'Mol' uitspreek, wie kan ik dan het best aankijken? Ik ging gelukkig nooit de mist in. Hoewel, in het eerste jaar (2012, red.) versprak ik me per ongeluk tegen mijn vriendin over de identiteit van de Mol. Vooral zij was gepikeerd, ik had haar kijkplezier verpest.''



Hij mag zich inmiddels de langstzittende Mol-presentator noemen en als het aan Rooijakkers ligt, behoudt hij die rol tot zijn dood. Maar hoe zit dat volgend jaar?



Vriendin Andrea (44) is zwanger van een tweeling. Is zij niet uitgerekend op het moment dat de opnames voor seizoen 18 beginnen? ,,Als alles volgens plan verloopt, kan ik zowel de bevalling meemaken als gewoon weer presenteren. Ja, er ligt een plan b. Maar het is Wie is de Mol? hè? Hier ligt ook altijd een plan c.''



Voor het eerst papa worden, het onderwerp doet hem licht stamelen. ,,Ik besef het eigenlijk totáál niet. Ik zie een buik steeds groter worden en ik blader door wat babyboeken. Meer kan ik niet doen. Andrea doet letterlijk alle heavy lifting. Ik ben ook niet zo nerveus. Mensen roepen: 'wat heftig zeg, een tweeling!' Dat was in het begin ook wel even mijn gedachte, maar ik weet niet hoe het is om maar 1 kind te krijgen.''



In eerdere interviews riep Rooijakkers nog wel eens dat hij en zijn vriendin, ook werkzaam in tv-land, 'te druk waren voor kinderen'. Was het geen langgekoesterde wens? ,,Jawel hoor, het kwam heus wel eens ter sprake. Voor conceptie moet je elkaar alleen wel eens zien.'' Hij grinnikt. ,,Dus waren we de laatste tijd wat vaker samen. En nu moet ik mezelf soms echt even in de spiegel aankijken. 'Wow, je wordt gewoon vader man!'''