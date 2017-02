'Ik hoop dat Patricia sterk genoeg is om dit te doorstaan'

,,Ik kreeg net een filmpje van #patriciapaay en ga het NIET doorsturen, hoop dat jullie het ook niet doen! Laat haar met rust!'', twitterde Ali. Gordon hoopt dat zijn vriendin 'sterk genoeg is dit te doorstaan'. ,,Ik hou onverminderd van haar en zal er altijd voor haar zijn'', schrijft hij op Facebook. Gordon hoopt dat degene die dit verspreid heeft, psychisch niet in orde is. Of dat diegene 'gewoon zo dom is dat hij zich niet realiseert wat hij aanricht bij iemand.'



Daar tegenover stelt Gordon dat hij het 'onbegrijpelijk vindt dat je je als BN'er in deze compromitterende positie laat filmen'.



Naakt op je zestigste

La Paay wordt door enkele twitteraars geprezen om haar jonge voorkomen in de video. ,,Ik wil er op mijn 65ste in m'n nakie best uitzien als Patricia Paay. Morgen op zich ook wel!", aldus iemand die het filmpje gezien heeft.



Toch zijn er vooral heel veel mensen die een woordspeling maken van de spraakmakende plasseksbeelden.



Showbizzverslaggever Marc van der Linden zou het niet verbazen als Patricia een schadevergoeding gaat eisen over de openbaarmaking van het filmpje. Volgens Johan Langelaar, de advocaat van de blondine, heeft ze een 'sterke zaak', omdat ze zich kan beroepen op het portretrecht. ,,En dan heb ik het nog niet eens over de emotionele schade die het haar toebrengt. Het is uiteindelijk aan het Openbaar Ministerie om over te gaan tot vervolging'', verklaarde Langelaar gisteren.