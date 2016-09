'Ik hou nog steeds van gevaar'

Ze oogt zowel broos als veerkrachtig. Haar beroemde bruine ogen vlammen nog steeds. Zeker als kettingrookster Claudia Cardinale praat over haar filmherinneringen.



Ruim honderd filmrollen bieden meer dan genoeg gespreksstof voor de filmlegende die gisteravond tijdens Film by the sea, het filmfestival van Vlissingen, een onderscheiding voor haar oeuvre ontving. Vanzelfsprekend komt in het gesprek haar rol in de iconische western Once Upon a Time in the West (1968) ter sprake, waarin zij als enige vrouw schitterende naast Charles Bronson, Jason Robards en Henry Fonda.



Bepaalde opnamen staan haar nog helder voor ogen. Zoals de klap die Robards op haar billen gaf wanneer zijn personage Cheyenne afscheid van haar neemt. ,,Hij verraste mij volkomen. Maar ik vergaf hem meteen. Jason werd een dierbare vriend van mij'', aldus Cardinale. Een naaktscène speelde zij nooit. ,,Dat weigerde ik altijd. Het mysterie van een actrice moet altijd intact blijven'', zegt zij met een ondeugende blik.