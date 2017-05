Ik mis de oudere, wijze dames op tv

Sonja Barend was donderdag weer eens op televisie, in de documentaire die Coen Verbraak in 2012 over haar carrière en drijfveren maakte. Het was dus een herhaling, maar ik zag hem voor het eerst en dan maakt dat weinig uit. Maar belangrijker nog: ze zei een paar dingen die vijf jaar later nog altijd hout snijden. Dat er steeds dezelfde gezichten opdraven in talkshows, bijvoorbeeld. En dat presentatoren van nu hun handen liever niet 'vuil' maken en daarom gasten uitnodigen die met élkaar in debat gaan in plaats van met hen. In haar geval was dat wel anders. En hup, daar waren weer een paar fragmenten uit de oude doos. Het was een genot om terug te zien. En om sommige momenten voor het eerst te beleven, want gek genoeg heb ik niet bijster veel herinneringen aan Sonja. Wij keken het vroeger thuis niet vaak, vermoed ik. Wij waren ook geen VARA-gezin, wij waren meer van Mies. Die overigens ook pas weer op tv was, in De Wereld Draait Door om een bundel met columns te promoten.



Bij haar kreeg ik precies hetzelfde gevoel als bij Sonja donderdag. Dat ik het type oudere, wijze dames op televisie mis. Vrouwen die een berg levenservaring hebben en dat ook meenemen in een gesprek. Die rust uitstralen, omdat ze weten wat ze kunnen en zich niet gek maken om hun imago. Die niet plat gebotoxed zijn, maar hun kraaienpootjes en rimpels tonen, ook toen ze nog wekelijks op tv waren, wat hun status alleen maar verhoogt. Dat wat we bij Rob Trip, Jeroen Pauw, Matthijs van Nieuwkerk, Pieter Jan Hagens, Jaap Jongbloed en Paul Witteman allemaal heel normaal vinden, zeg maar. Terwijl er nagenoeg geen presentatrice van 55 jaar of ouder meer te vinden is, zeker niet in een belangrijk programma.



Begrijp me niet verkeerd, ik pleit er heus niet voor om Sonja of Mies terug te halen. Dat zou onzin zijn. Maar tegen de bazen in tv-land wil ik wel graag zeggen: maak komende jaren niet de fouten van jullie voorgangers. Kijk naar kunde, niet naar leeftijd. Het hoeft echt niet allemaal piepjong. Ik zie graag Chantal Janzen, maar ook Linda de Mol nog een hele poos. Annechien Steenhuizen én Antoinette Hertsenberg. Geraldine Kemper én Anita Witzier. En over 20 jaar alsjeblieft ook nog gewoon Eva. Mét kraaienpootjes.



Reageren? angela@ad.nl of via Facebook.