'Ik moet nog paar hits scoren voor de Johan Cruijff Arena'

Hoe wrang is het dan dat je geen contact hebt met moeder? Dat zal zij ook niet gewild hebben.

,,Nee, lijkt mij ook niet, maar ik kan niet over anderen oordelen. Ik kan alleen maar zeggen dat ik hoop het bij mij anders gaat. Dat het zo loopt, is niet de bedoeling, nee, maar het is zo gelopen en het is nu het beste voor ons allemaal.”



Weet je hoe het met haar gaat?

,,Nee.”



Mis je je moeder en zus?

,,Daar geef ik geen antwoord op.”



Het is een maand geleden dat de ingestorte Rachel Hazes in het ziekenhuis werd opgenomen voor 'professionele hulp’. Via social media wenste Dré haar ‘een spoedig herstel’, maar contact is er niet, al twee jaar niet. Ook zijn zus Roxeanne ziet hij niet meer, zelfs niet tijdens de shows van Holland Zingt Hazes, nu zes weken terug. ,,Ziggo Dome is groot. Er waren 112 kleedkamers. Dan hoef je elkaar niet te zien.”



Eerst het nieuwe album promoten en dan tweemaal Ahoy in oktober. Wat valt er dan nog te dromen?

,,Dat ik Ahoy mag doen is al absurd. Op m'n 23ste. Jan Smit deed het op z’n 22ste en die is toch niet verkeerd geëindigd. Ik durf bijna niet hardop te dromen, want het komt uit. Over tien jaar de Johan Cruijff Arena, dat is een droom. Maar daar moet ik nog wel een paar liedjes voor zingen…”



Denk je dat er nog een broertje of zusje bijkomt?

,,Als ik echt vooruit mag denken dan hoop ik op een dag op een dochter. Wat Janet Jackson doet (bevallen op haar 50ste) gaat me te ver, Moon wordt in december 40. Het zou leuk zijn als we er in 2018 over praten. Maar nu niet. Is niet verstandig. Voor Moon is het gewoon te zwaar. Zij moet eerst zichzelf worden. Op de natuurlijke manier werkte het niet, dus moeten we een traject in. Dat is gewoon zwaar met al die hormonen. Maar een tweede kindje is een wens, ook voor haar.”