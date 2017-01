'Ik vertrouw erop dat ik nog jaren door kan'

Ze weet het nog als de dag van gisteren. Het was de première van de musical Sweet Charity in het Luxor in Rotterdam. Simone Kleinsma was 31 jaar, twaalf jaar werkzaam in het vak. Na afloop van het nummer Als ze mij zo zouwen zien had ze een showstopper, zoals dat in de theaterwereld wordt genoemd.



,,Ik zat op mijn knieën met een hoed en een stok, zo van: tadaa! Het publiek bleef maar klappen. Ik zat daar maar, en het applaus stopte niet. Ik had erover gelezen, had mensen er wel eens over gehoord. Maar dat het mij mocht overkomen, was zeer indrukwekkend. Een euforisch moment, ook omdat de inhoud van het liedje - kijk eens waar ik nu sta - zo dichtbij mij kwam.''



Na die onvergetelijke ervaring kwam er nog een aaneenschakeling van hoogtepunten in haar inmiddels veertig jaar durende carrière. Het nieuwste hoogtepunt is dat ze aanstaande donderdag tijdens het Musical Awards Gala de Oeuvre Award in ontvangst mag nemen, een eer die eerder onder anderen Joop van den Ende, Willem Nijholt en het duo Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink toekwam. ,,Met het succes van mijn solovoorstelling Simone! en nu dit, is het echt een onvergetelijk jaar. Wat een eer, wat een ontzettende eer. Ik had nooit gedacht dat ik die prijs zou krijgen.''



Waarom niet? Simone Kleinsma ís er toch gewoon? In het theater, maar lange tijd ook op tv? ,,Dat is iets wat ik me niet altijd realiseer. Ik oefen het vak uit dat ik het liefste doe. Het is mijn passie. Natuurlijk heb je publiek nodig, maar dat je ook zo veel mensen beroert, en al zo lang, besef ik niet altijd. Al lees ik het wel in de brieven die ik krijg. En mensen spreken me nog steeds aan over de tv-serie Kees & Co. Zelfs jongeren! Ik denk dan, hoe weten die dat? Maar die serie is inmiddels zo vaak herhaald.''



Toen je op de Kleinkunstacademie zat, wilde je al graag in een musical spelen. Dat genre bestond toen nauwelijks in Nederland. Waar kwam die liefde vandaan? ,,Ik hield als meisje van al die musicalfilms. Ik ben dertien keer naar The Sound of Music gegaan, Funny Girl, West Side Story - stuk voor stuk ge-wel-dig. Sweet Charity zag ik op film, niet wetende dat ik daar later zelf in zou spelen. Mijn ouders droomden van een carrière op het toneel, maar daar was het de tijd niet naar. Ze deden wel aan amateuroperette, en namen mij mee naar repetities. Die illusiewereld vond ik prachtig.''



Je kwam al snel aan de top. En bent daar altijd gebleven. ,,Het is niet zo dat alles waar ik in sta volle zalen trekt, helemaal niet. Maar: ik heb ontzettende mazzel gehad. Mijn sterren stonden goed, ik ben een gezegend mens. Natuurlijk heb ik talent, maar ik heb ook altijd met vakmensen mogen werken. Joop (van den Ende, red.) heeft me aan de hand genomen. Ik heb uren in de coulissen gekeken naar al die mannen - Gerard Cox, André van Duin, Frank en Jos - en opgezogen hoe zij het deden. Tekstbeleving, komische timing, haastverkledingen, alles. Daar brouwde ik mijn eigen dingetje van.''