Ik vind het heerlijk om me te ergeren aan Fons de Poel

Angela kijkt tvJournaliste Angela de Jong schrijft drie keer per week een column over wat haar opvalt op televisie.

Je kunt niet om hem heen deze week: Fons de Poel, gastheer in Het Gevoel van de Vierdaagse op NPO 1. Nu vraag ik me elk jaar zuchtend af of dat wandelevenement in Nijmegen werkelijk zoveel prominente zendtijd verdient: een uur, vier dagen lang, op het vlaggenschip van de publieke omroep. Maar goed, er keken dinsdagavond bijna 900.000 mensen dus het zal heus in een behoefte voorzien, die ik gewoon niet helemaal begrijp. En voor u nu boos begint te foeteren dat ik iedereen in zijn waarde moet laten en niet hóef te kijken omdat er een knop op de tv zit - rustig maar, heeft u helemaal gelijk in.

Maar ik kijk dus wél. Om de doodeenvoudige reden dat ik het heerlijk vind om me te ergeren aan Fons de Poel. Sommige mensen hebben dat bij Yolanthe of bij Yvon Jaspers op kaplaarzen in Boer zoekt Vrouw en vooruit, er zijn er ook heus wel een paar te vinden bij wie ik op de zenuwen werk. Dat is helemaal niet erg, want een mens heeft het ook nodig, om zich af en toe lekker af te zetten en te storen. En dat doe ik dus naar hartenlust bij Fons.

Het begint al met dat giletje dat hij steevast draagt. Wat ik raar vind van mezelf, omdat ik een goedgeklede man altijd zeer weet te waarderen. Maar in de Vierdaagse, tussen al die wandelaars met hun petjes, afritsbroeken en stevige stappers, doet het me altijd aanstellerig en pedant aan.

Dan die semi-gekwelde blik in de camera, waarmee hij quasi-poëtische teksten debiteert over de lopers en het evenement. Oftewel: ,,Het vreemdelingenlegioen van vriendelijke mensen.'' Toen moest zijn gezwollen lesje geschiedenis over het belang van Nijmegen in de wereldgeschiedenis nog komen.

Dat brengt me op mijn grootste bezwaar: hij doet altijd net of de Vierdaagse iets hogers en groters is, iets spiritueels en religieus bijna. Terwijl het natuurlijk niets meer of minder is dan de Elfstedentocht gekruist met carnaval, op wandelschoenen en blarenpleisters.