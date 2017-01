'Ik vind mezelf echt geen toppresentator'

Je kon hem tijdens 4 seizoenen Oplichters in het Buitenland (een 5de is onderweg) ondanks talloze confrontaties met de meest dubieuze figuren op de meest dubieuze locaties, zelden of nooit betrappen op ook maar een greintje angst. Ook zijn nieuwe programma Moord of Zelfmoord? waarin hij onderzoekt of er na een plotseling overlijden misschien sprake was van een misdrijf, wordt niet bepaald Heel Holland Bakt.



We kennen hem nu twintig jaar als misdaadjournalist. Maar Kees van der Spek (52) is ook echtgenoot (van Annabelle, zijn tweede vrouw) en vader van vier zoons waarvan de oudste(26) , een politieman, en de jongste nog maar 9 jaar oud is.



Is iemand met jouw ervaring in staat het leed van anderen moeiteloos buiten de eigen voordeur te houden? ,,Ik houd werk en privé best goed gescheiden hoor, maar je neemt toch altijd iets van dat leed mee naar huis. Sommige verhalen blijven door je kop spoken. Dat had ik tijdens vijftien jaar samenwerken met Peter R. de Vries ook wel eens. Kindermoorden bijvoorbeeld. Daar kan ik letterlijk van wakker liggen. En nog slaap ik wel eens slecht. Ook tijdens opnames staan de tranen soms in mijn ogen.''



En je komt altijd zo stoïcijns over... ,,Nee joh, ik ben echt een watje! Misschien heeft het wel iets met leeftijd te maken of met het feit dat ik kinderen heb, maar ik ben juist snel emotioneel. Ik jank snel tijdens films. Zo stoer ben ik niet. Ik ben alleen niet gauw bang, dat is het. Ik begrijp ook niet dat uitgerekend mensen die de oorlog hebben meegemaakt, vaak het bangst zijn. Zij hebben het ergste toch al meegemaakt?''



Hoe verklaar je je eigen gebrek aan angst? ,,Ik heb veel gereisd en in het buitenland gewoond. Ik ben in Nazareth geboren, ging vervolgens naar Duitsland, Nederland, Suriname en Burundi. En dan was ik nog geen 16 jaar oud. Misschien helpt dat ja, dat je meer hebt gezien en meegemaakt. Ik ben hooguit wel eens bang voor drugs in mijn eten.''



En je gezin dan? Voelen je vrouw en kinderen geen angst als je weer eens de jacht opent op oplichters in het verre buitenland? ,,Nee joh. Mijn vrouw werkt voor een tv-producent dus dat scheelt iets. Zij weet wel hoe het werkt. Mijn oudste twee zonen zijn vorig jaar nog mee geweest naar Hong Kong voor Oplichters in het Buitenland. Uiteraard op eigen kosten. En de jongste van 9 beseft het allemaal nog niet zo. Daarnaast, als ik iets 'engs' ga doen voor werk, meld ik dat nooit van tevoren. Altijd pas achteraf. Die afspraak hebben we met elkaar gemaakt.''



Ben je een familieman? ,,Zeker wel! Ik ben gek op mijn kinderen. Met de twee oudsten ga ik deze maand een mannenweekje Tel Aviv doen. Doen we wel vaker. Lekker zuipen en dom lullen. Ze zijn ook best geëngageerd hoor en we delen dezelfde Geert Wilders-irritatie. Maar we bomen ook gerust over de oneindigheid van het heelal. En alleen ben ik echt niet zo vaak van huis. Tussen de 6 en 12 keer per jaar ben ik 8 à 9 dagen weg. Ik monteer mijn programma's zelf dus ik moet wel geregeld in Nederland zijn. Dat wil ik ook zelf doen. De productie van Moord of Zelfmoord? liep parallel met een nieuw seizoen van Graf Zonder Naam, daar moest ik wel een ander bij betrekken. Momenteel maak ik het zelf nog wel even 'Kees-proof'. Regie vind ik het mooist om te doen. Verhalen vertellen met beeld en muziek. Eigenlijk meer dan presenteren.''



Hoe bevalt die rol als presentator dan? ,,Ik krijg er meer handigheid in, maar ik vind mezelf nou geen toppresentator. SBS vindt het kennelijk goed genoeg. Ik probeer toch ook te genieten van de leuke bijkomstigheden. Lekker naar het Televizier Ring Gala en na afloop zuipen met de sterren bijvoorbeeld. En ik zat er maar één aflevering in, maar Expeditie Robinson zou ik zo weer doen. Je bent natuurlijk ook hartstikke gestoord als je daar nee tegen zegt. Als er maar een avontuur aan vastzit. Dat geef ik ook mijn kinderen mee: avonturen beleven, doen! Allemaal. Niet te veel op je centen zitten of opzij zetten. Zonde!''



En het BN'er-zijn? ,,Dat is wel raar. Ik heb die rol nooit geambieerd. Toegegeven, ik loop toch altijd met licht gebogen hoofd op straat. Het went wel en gelukkig heb ik nooit gezeik. Een tijdje terug haalde ik mijn vader op van het vliegveld toen er een salafist met een baard en zo'n jurk op me afliep. Normaal interesseert me dat niets, maar ik stond er verder alleen... op een luchthaven. Zegt hij helemaal vrolijk altijd met zijn vrouw naar Oplichters in het Buitenland te kijken. Of hij met me op de foto mocht. Tuurlijk!''



Maakt al dat reizen je een toleranter mens? ,,Ik denk het wel. Ik was laatst in Algerije, dat was wel een eye-opener. Je denkt snel aan IS en ontvoeringen, maar wat een aardige mensen daar. Hartverwarmend. Dames met hoofddoekjes die je geen hand mag geven, maar daar vervolgens om kunnen lachen en grapjes maken. Kijk zo kan het ook hè?! Ik vind niets vervelender dan politici die roepen dat het slecht gaat met Nederland. We zijn een van de rijkste landen ter wereld, hebben de minste inkomensverschillen van Europa, de criminaliteit daalt al jaren en gevangenissen staan leeg! We denken allemaal dat het een puinhoop is door die waardeloze Wilders! Als je een rijk land bent, is de consequentie dat je soms iemand helpt. Logisch toch?''



Ik moet je tot slot toch even vragen: wat is die tatoeage op je arm? ,,Het monogram van componist Bach. Toen ik 23 was en nog studeerde in Breda hoorde ik voor het eerst zijn muziek bij een benedenbuurman. Ik werd daar zo door gegrepen dat ik vroeg wat het was. Het bleek zijn dubbelconcert voor twee violen. Inmiddels heb ik zo'n 330 cd's met Bach thuis en luister ik bijna elke dag naar een van zijn cantates. Het is een medicijn om weer rustig te worden in je kop, alles weer op een rijtje te zetten. Het geeft vertroosting. Ik word daar echt gelukkig van.''



Moord of Zelfmoord? is vanaf 8 januari te zien op SBS 6.