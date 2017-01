'Ik vraag me steeds af: ben ik goed genoeg?'

Even zag het er naar uit dat Romy met gips om haar linkerpols op het podium zou staan van RTL's talentenjacht, maar het gebroken gewricht bleek daar na een onfortuinlijk fietsongeluk op oudjaarsavond te weinig baat bij te hebben. Ze ging afgelopen maandag onder het mes om het bot recht te zetten. In plaats van gips heeft ze nu hechtingen met een pleister erover. ,,Het doet zeer, maar met veel pijnstilling is het te doen. Ik vind het fijn dat ik niet met gips om op het podium sta.''



De zangeres uit het Westfriese Blokker gaat vol goede moed de strijd aan met de elf andere kandidaten die vanavond tijdens de eerste liveshow van het zevende seizoen van The Voice optreden. ,,Ik ga er open-minded in. Ik vind het een mooie verrassing dat ik hier nu mag staan'', vertelt ze, als ze tussen de hectiek van de repetities door kort een interview kan geven.



Vorige week besloot haar coach Waylon om Romy mee te nemen naar de volgende ronde. Hij was tot tranen toe geroerd toen hij haar nerveuze gezicht zag, nadat zij haar versie van Skinny Love van Birdy had gezongen. ,,Romy is altijd zo onzeker over wat ze doet, maar meisje, je bent zo goed. Zo ontzettend goed'', zei Waylon.