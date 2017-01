In het boek bedank je naast familie en vrienden ook 'de man die me het ziekenhuis inreed, mijn god die fictie bleek, de ex-vriendinnen en iedereen die in welke vorm dan ook iets aanwakkerde om voorgaande pagina's te vullen'. Je slingert nogal wat persoonlijke gebeurtenissen de wijde wereld in.

,,In mijn programma's vraag ik mensen het hemd van het lijf, dan moet ik andersom ook open durven te zijn. Hier zit liefde, vreugde en seks, maar ook dood en depressie in. Dat is niet erg, ik ben er niet aan onderdoor gegaan. Het is wel dat ik er doorheen blader en denk: ik ben zo'n compleet ander mens geworden!''



In welk opzicht vooral?

,,God bestond, dat was ooit een waarheid. In mijn tienerjaren raakte ik dat kwijt. Dat begon op mijn 14de toen ik een auto-ongeluk kreeg. Een paar jaar later was ik religie helemaal zat. Ik was ook vaak heel bang, ik hield de wereld klein, reisde niet en speelde alles op veilig. Want alles gaat toch wel mis, dacht ik. Dat kwam ook door depressiviteit (tussen zijn 19de en 21ste, red.). Ik was ooit een heel laffe man.''



Daar lijkt geen spoortje meer van zichtbaar. Hoe kroop je eruit?

,,Op een gegeven moment dacht ik: nu moet ik echt aan de bak, anders loopt het slecht met me af. Ik wil het eens naar mijn zin hebben, ik moet dit fixen. Dat moment was ergens in 2010. Je kan dat niet doen door op de bank te blijven zitten en een beetje naar de muur te staren. Ik heb er hard voor gewerkt door relaties uit te maken, te stoppen met studies, sommige vrienden niet meer te zien. Maar ook door veel te praten met mensen om me heen en een paar keer met een psycholoog. Medicatie kreeg en wilde ik nooit.''