Je kon er de afgelopen dagen bijna niet omheen, wie afstemde op SBS 6 zag in tal van promo's het blije gezicht van Rik van de Westelaken. En niet omringd met het zakelijke rood en blauw van de NOS, maar in het showdecor van een kennisquiz met de ronkende titel 5 Golden Rings. Rik de familie-entertainer, allemaal kijken! De 45-jarige presentator moet er zelf ook een beetje om gniffelen.



,,Als je dit 5 jaar geleden had gezegd, had ik je nooit geloofd. Dit was ook eigenlijk niet de bedoeling. De reden voor mijn overstap was een journalistiek reportageprogramma op Net 5. Toen kwam dit (en straks ook een nieuw seizoen van Peking Express, red.) er nog bij. In een ideale volgorde had ik eerst dat reportageprogramma gedaan. Ach, het leven neemt soms onverwachte bochten.''



Je nam augustus vorig jaar definitief afscheid van de NOS, mede omdat het meedoen aan Wie is de Mol? in 2015 smaakte naar meer. Maar nu...een quiz?

,,Ik had ook mijn twijfels. Ik zag mezelf absoluut niet op een showtrap staan. Het was John de Mol (de producent van 5 Golden Rings, red.) die me uitnodigde voor een gesprek en me overhaalde. Hij zocht een autoriteit die ook zichzelf kon zijn. 'Dat kan die Rik wel.' Het is een interessante leerschool. Een goede quiz lijkt misschien eenvoudig, maar is best ingewikkeld om te maken.''



Het spelletje is simpel: op de vloer wordt bijvoorbeeld een enorm grote röntgenfoto of landkaart geprojecteerd. Als de vraag luidt waar Mekka ligt, moet de kandidaat een ring op de juiste plek leggen. John de Mol wil zijn nieuwe formule straks goed in de buitenlandse markt leggen. Mede daardoor was de tv-icoon aanwezig bij bijna alle opnames waar hij zich voor Van de Westelaken opwierp als een soort quizmasterdocent.