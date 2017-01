'Ik zit in een positieve midlifecrisis'

,,Ze spelen daar hele middagen, logeren er soms zelfs. Als ouder stel je jezelf weleens de vraag: is dit een goed plan? Izaira en ik overleggen daar ook wel over: wat denk jij, kunnen ze daar spelen? Vaak is het antwoord: ja, dit voelt wel oké. En soms besluiten we: misschien moeten we deze ouders eerst iets beter leren kennen. Maar meestal is het gewoon goed. We hebben er zelfs een aantal echt goede vrienden bij gekregen. Door de school van je kinderen wordt je wereld groter.''



Bespreek je je rollen met je kinderen?

,,Dat doe ik, maar in dit geval was dat best lastig, want een van de dochters in de serie is net zo oud als een van mijn meiden. Het komt dus wat dichterbij. De andere in Klem is wat ouder, al 17. Maar ik heb ze er zeker over verteld, uitgelegd hoe mijn rol in elkaar zit en ze ook een keertje meegenomen naar de set. Dat probeer ik altijd te doen.



,,Bovendien: ik leer thuis heel vaak mijn teksten. Dan brabbel ik ze tijdens het afwassen, want vind maar eens tijd om tekst te leren met twee kinderen om je heen. Dat gaat dus een beetje tussendoor. Als ik een scène met Jacob Derwig moet oefenen spreek ik zijn tekst eerst in, zet vervolgens mijn koptelefoon op en praat tijdens het afwassen eigenlijk met hem. Dan hoor je mij dus alleen kreten zeggen als: 'Straks beland ik nog in de gevangenis door jou'. En: 'Een miljoen euro krijg ik niet geregeld'. De kinderen zijn niet anders gewend. Nu ben ik een Duits project aan het doen en dan hoor je mij door het hele huis Duits praten. Mijn dochters zeggen op een gegeven moment: 'Papa, kan je daar even mee ophouden, ik ben met een computerspel bezig'.''