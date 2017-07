Ikea kopt grap om 'fruitschaalhoed' prinses Claire in

Voetbalfans Ziggo blijven meer betalen voor Fox Sports

17:23 Ziggo-klanten blijven meer betalen voor een abonnement op Fox Sports dan abonnees van andere providers. Eind juni leek daar door een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam verandering in te komen, maar Ziggo heeft in hoger beroep bij het gerechtshof vandaag alsnog gelijk gekregen.