Ilona uit Helemaal Het Einde of Hyacinth van Schone Schijn?

Hyacinth Bucket ('It's Bouquet, dear') is al heel wat jaren met tv-pensioen, maar eindelijk is het gelukt om een opvolgster voor haar te vinden: Ilona Pos, één van de deelnemers uit Helemaal Het Einde op RTL4.



In dat nieuwe programma emigreren drie gezinnen min of meer op de bonnefooi naar Chili om daar in een jaar tijd een huis en totaal nieuw leven op te bouwen. Inderdaad, een fijne mix van Ik Vertrek en Utopia. Maar dus ook van die onverslijtbare comedy Schone Schijn, want Ilona had zó de dochter van de snobistische Hyacinth kunnen zijn.



Voorop gesteld, ik ken haar pas twee afleveringen, dus al te grote conclusies over haar karakter wil ik niet trekken. En het blijft tv, dus we zien maar een fractie van de werkelijkheid. Maar wat ik wel weet, is dat Ilona in die twee afleveringen zo'n beetje alles fout doet wat je fout kunt doen als lijdend voorwerp van een realityshow.



Ze doet namelijk niets liever dan pochen. Pochen dat ze uit het Gooi komt. Dat ze een schoenen- en tassencollectie heeft om u tegen te zeggen. Dat ze al zoveel nieuwe auto's heeft gekocht. Dat ze het avondeten voor haar gezin elke dag kant en klaar koopt bij de traiteur, pardon 'groentejuwelier', omdat ze een hekel heeft aan koken. En zo kan ik nog wel even doorgaan.