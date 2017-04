Imanuelle Grives slaat van zich af: Ik ben allergisch voor onrecht

Voor de traagste inbreker van de twee was het een achtervolging met groot risico; Grives heeft vechtervaring. Voor seizoen twee van de BNN-serie Vechtershart deed ze tientallen trainingen in sportscholen in Amsterdam en Rotterdam, soms met hulp van MMA-vechtsportster Marloes Coenen. Er werd op fysiek vlak nogal het een en ander van Grives verwacht. Als kickbokser en uitsmijter in een club slaat en schopt ze menig man door het beeld. ,,Ik ben tussen het eerste en tweede seizoen blijven trainen met kickboksen. Proberen de bewegingen erin te slijpen, je lichaam er vertrouwd mee te maken’’, vertelt de actrice die vooral tevreden is over haar trappen. ,,Ik ben helemaal fan van mijn afhoud-trap, een soort donkey-kick, maar dan vooruit. Die heeft die inbreker ook gevoeld’’, zegt ze. ,,Maar ik kreeg hem niet te pakken, we renden de straat op en opeens drong de situatie tot me door. Iedereen keek naar me, stond ik daar op straat.’’



Misschien was de achtervolging een impulsieve actie, maar wel één die past bij de energieke Rotterdamse, die alles beeldend en met veel gebaren vertelt. ,,Ik handel als er iets gebeurt, dat is mijn aard. Drie mannen die iemand in elkaar schoppen, dat kán niet. Dan doe ik iets, wat dan ook. Ik ben er ook tussen gesprongen toen een man agressief werd naar een vrouw in de metro. De rest keek toe. Toen die man was vertrokken, riep ik: Had íemand mij misschien even kunnen helpen? Nou, het was alsof ik tegen lucht sprak. Maar ik ben allergisch voor onrecht. Weet je, in de tijd van Robin Hood was ik Robin Hood geweest. Robina Hood!’’