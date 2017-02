Impact van Appie tv op het gezinsleven

Dat zal een stress zijn geweest gistermorgen bij NPO, RTL 4 en SBS 6. Wéér een concurrent erbij. Na Netflix en Linda TV komt nu ook Albert Heijn met een eigen zender: Appie Today.Te vinden op YouTube, gevuld met eigen tv-programma's.



Ook bij ons thuis sloeg het nieuws in als een bom. Het zal je maar gebeuren dat je onopgemaakt en in joggingbroek even snel de buurtsuper inschiet, en dan tussen de koffiebonen en inlegkruisjes besprongen wordt door zo'n Enzo Knol-achtig type met draaiende camera. En erger: wat betekent Appie Today voor ons gezinsleven? Het is nog net te doen met twee iPads en drie YouTube-verslaafde kinderen. Maar als pa en ma voortaan óók de ouderwetse tv links laten liggen en zich in het dagelijkse getouwtrek om de tablets gaan mengen...



Ok. Geen paniek. Eerst eens zien wat Appie Today inhoudt. Vlogs en korte filmpjes, zo blijkt. Een vrouw biedt haar trouwjurk te koop aan. Er is een leuke kok die kinderen en bejaarden 'gekke' dingen voorzet, zoals oesters en tarwegras-smoothies. Dat moet ik zeker aan mijn kroost laten zien, want die AH-kids próeven tenminste voor ze gillen dat ze het niet lusten. In een ander item klaagt Wopke dat zijn favoriete toiletpapier uit de schappen is gehaald en krijgt hij antwoord van een hippe gozer van de klantenservice. Handige marketing voor AH, maar niet iets waar wij nou op zaterdagavond met het hele gezin voor gaan zitten.