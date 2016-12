In de voetsporen van Ziggy Stardust

Gedenkplek

Drie dagen voor kerst is de publieke rouw om Brixtons beroemdste zoon nog altijd niet verstomd. Japanse en Spaanse toeristen maken foto's, schrijven hun namen op het beton of nemen een moment van peinzende stilte in acht. Sommige rozen op de bloemenberg zijn nog vers. 'David, my beautiful Starman, I love you very much and hope your journey back to Mars is going smoothly,' vermeldt een bezorgd kaartje. En op de muur: 'Thank you for supporting the weirdos'. ('Bedankt voor het steunen van vreemde figuren')



De schildering van kunstenaar James Cochra is inmiddels tot beschermd stadsgezicht uitgeroepen. Het is meteen de enige officiële gedenkplek voor Bowie. In die zin hebben collega-popicoon Prince én zijn commercieel ingestelde erfgenamen meer mededogen met fans op zoek naar een sprankje postume brille van hun idool.



Van Prince' eigen Paisley Park in Minneapolis is een paarsgetint muziekheiligdom gemaakt waar de geest van de hooggehakte funkmeester in elk vertrek voelbaar is. De popster woonde er, gaf er concerten en nam er legendarische muziek op. 'Hier at hij zijn pannenkoeken met extra stroop,' vertelde een gids ons in oktober met plechtige stem over een zitje naast het aanrecht. En toen hadden we zijn boekenkast en zijn volière met witte duiven nog niet eens gezien.