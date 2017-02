In dit Wie is de Mol?-seizoen is 1 plus 1 gewoon 2

MollenboekjeIn zijn mollenboek houdt AD-verslaggever en molloot Gudo Tienhooven elke zaterdagavond zijn bevindingen bij over Wie is de Mol?. Hij praat je bij over complotten, vreemde acties en zijn laatste theorieën. Hij zet de meest opvallende hints op een rij en heeft elke week een verdachte. Spoiler alert: in deze rubriek wordt de laatste afvaller genoemd.

Aflevering 7: 'verblinden'

Thomas Cammaert is de Mol! Dat lijkt me inmiddels wel duidelijk toch? Wie dat weigert te geloven, heeft zich ook in deze aflevering weer laten ‘verblinden’ door t-shirts met een curieuze opdruk, getallen die matchen met een geboortedatum en meer van dat soort zaken. Of door al die bloedmooie beelden van Oregons natuurschoon (de drones vlogen overuren vanavond).

Volledig scherm Gudo Tienhooven is naast verslaggever ook Molloot. © AD Wie Thomas nog altijd níet aanwijst als opperbedrieger laat zich verblinden à la Imanuelle Grives die nu nog stééds zeker weet dat het Diederik is. Die arme vrouw moeten we straks opvangen bij de live-ontknoping voor het Amsterdamse Vondel CS. Een klassiek gevalletje tunnelvisie. Eigenlijk nog een wonder dat de actrice, die vanaf nu door iedereen met ‘Ima’ wordt aangesproken, het zo lang volhield.

Volgens mij slaat de titel op de Mol zelf. Thomas dus die zich turend door een verrekijker letterlijk liet verblinden door de zon. Verder is het een kwestie van dit spel door en door kennen. Vorige week zette ik die hele tweelingen-theorie uiteen. Kan zijn dat dit straks inderdaad een aanwijzing van de makers blijkt. Maar we hebben het niet meer nodig, lieve Molloten! In dit seizoen is 1 plus 1 gewoon 2.

Spareribs

Op de lavavelden kwam het aan op sterk acteerwerk. En ik zag heel wat oprechte verwarring in de ogen van kandidaten toen bleek dat het een soort doorfluisterspel betrof. Diederik dacht nog slim te zijn door ieders aandacht op te eisen met het eigenwijs ingedrukt houden van die knop op de portofoon. Ondanks alle chaos, vooral veroorzaakt door een extreem passieve Thomas (die de Mol is), werd toch wat geld verdiend.

Volledig scherm Diederik in de stress tijdens het doorfluisterspel © NPO Knap werk van met name Jochem van Gelder die kalm bleef en zo wat juiste antwoorden neerpende. Hij leek alleen te worstelen met de vraag wat hij nou het allerlekkerst vindt: spareribs of een pita shoarma met knoflooksaus?

Ook geen acteerwerk: Sanne die een giechelbui krijgt wanneer ze ontdekt dat ze in een luchtballon had kunnen zitten. Had ze nu maar haar grote waffel gehouden (‘Nee, ik wil achter het stuur!’). Als Mol kon je bij opdracht 2 verder maar één ding doen: tijd rekken. En dat kostte Thomas (die de Mol is) moeite, ondanks dat hij in dé perfecte positie zat om te boel te verstieren. Het duurde even voor hij alle woorden van Diederik begreep, maar niet lang genoeg. Het Cabrio-trio kwam op tijd aan bij presentator Art Rooijakkers.

Quote Een zogenaamd debuterend ruiter nog nooit zo relaxt op een paard zien zitten Dan het Cowboy Mounted Shooting. Thomas zorgde er eerst voor de snelste tijd neer te zetten om het zichzelf onmogelijk te maken veel ballonnen kapot te knallen én op tijd terug te zijn. Mogelijk de meest doorzichtige Mollenactie van het seizoen tot nu toe. Overigens een zogenaamd debuterend ruiter nog nooit zo relaxt op een paard zien zitten.

Volledig scherm © NPO

Dreun

Als klap op de vuurpijl dwong Thomas (die de Mol is) rivaal Jochem zijn Molboekje af te staan in ruil voor de joker. Een gejatte joker nota bene! Jochem bewees opnieuw zijn reputatie als aaibare Mickey Mouse door Thomas’ smerige spelletje nog mee te spelen ook. Hij had de Soldaat van Oranje-acteur best een dreun mogen verkopen. En dan heeft meneer Jochems Molboekje en dan begint hij keurig met lezen op bladzijde 1! Volgens mij tref je meer nuttige informatie in iemands laatste krabbels toch?

Bij het afscheid van Ima zat me slechts één ding niet lekker. Er is wederom best een smak geld bij elkaar gesprokkeld. Maar mits ik me niet liet verblinden, hoorde ik in de vooruitblik naar de aflevering van volgende week Art suggereren dat ons weer een moment staat te wachten waarin de totale inhoud van de geldpot op het spel staat. Dat lijkt me goed nieuws voor Thomas… Die hopelijk de Mol is…

Volledig scherm Jochem kan niet geloven dat zijn maatje 'Ima' het strijdtoneel moet verlaten. © NPO

Verdachte van de week:

Thomas!

In de gaten houden:

Thomas!

Losse observaties:

Het mooiste moment was natuurlijk Jochems reactie op het rode scherm van Imanuelle. Totale verbijstering. Hij zit immers net als zijn voormalig bondgenote ‘vol op Diederik’. Benieuwd hoe de SBS-presentator volgende week zijn strategie aanpast.

Als iedereen de waarheid sprak, is de laatste test als volgt ingevuld:

Diederik verdenkt Sanne

Sanne verdenkt Thomas en Jochem

Jochem verdenkt Diederik

Thomas verdenkt Jochem

Ik voorspel (voorzichtig) een finale met Sanne als winnaar en Diederik als verliezer. Als Thomas volgende week een rood scherm ziet, wordt mijn Molboekje één lange gênante excuusbrief. Wat denken jullie? Alvast beginnen met tikken?