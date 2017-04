Indringende documentaire ernstig zieke Fernando Ricksen maakt veel los

Het resultaat is indrukwekkend en emotioneel. Op Twitter gaven veel mensen hun mening over de indringende documentaire waarin Fernando wordt gevolgd in zijn zware strijd. ,,Het doet pijn Fernando Ricksen zo te zien. Gevangen in je eigen lichaam, afschuwelijk. Mooie docu, maar vooral verdrietig", schrijft één van hen.



Hoewel de documentaire niet over zijn voetbalcarrière zou gaan, twijfelde de oud-voetballer niet toen hij werd gevraagd om mee te werken aan de documentaire. Hij wilde graag laten zien wat de spierziekte ALS zoal teweeg brengt. Er was dan ook maar één voorwaarde, die kwam van Fernando zelf, zo vertelden de documentairemakers Vincent de Vries en Marcel van der Zee eerder al. ,,Hij wilde alles maar dan ook alles laten zien. Waar anderen de gordijnen dichttrekken gooide hij ze wagenwijd open. Heel heftig, maar hij wil ALS een gezicht geven", aldus De Vries.