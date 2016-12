Indrukwekkende ode aan Chaplin

Nordin de Moor, die Chaplin hoofdzakelijk vertolkt in de era van de stomme film, kreeg te maken met een rol met veel gesproken tekst en zang. ,,Ik sta 90 procent van de tijd op het podium. Dat is ook lichamelijk pittig. Bovendien waak ik ervoor om van Charlie Chaplin een typetje te maken. Hoedje op, zwaaien met de wandelstok, half struikelend in die grote schoenen... In die val mocht ik niet trappen."



Genuanceerde gelaagdheid

Inderdaad geeft De Moor hem een genuanceerde gelaagdheid mee. Zijn interpretatie maakt Chaplin de Musical tot een indrukwekkende ode aan 'De Zwerver', maar het is daarmee nog geen lofzang zonder meer. Als acteur en regisseur was Chaplin maniakaal perfectionistisch, een eigenschap die hem nogal wat vijanden opleverde. Zijn straatarme afkomst verklaarde hij tot taboe en toen hij zijn zieke moeder liet overkomen, bekommerde hij zich nauwelijks om haar. Zijn halfbroer en manager Sydney (imposant vertolkt door Roel Vanderstukken) ontsloeg hij op staande voet. Charlie kon slecht tegen kritiek. Hij versleet vrouwen tot ze in zijn ogen net zo waren versleten als zijn typerende zwarte jasje. Hij scheidde drie keer, hokte met filmactrice Paulette Goddard en verwekte elf kinderen. Zijn voorkeur betrof jonge vrouwen - met zijn laatste echtgenote Oona O'Neill scheelde hij 36 jaar.



,,Chaplin was tamelijk overtuigd van zijn eigen kunnen. Arrogantie was hem niet vreemd. Tegelijk was hij een ongeëvenaarde artiest. Begonnen als vaudevilleartiest in Engeland, groot geworden in Hollywood."



In Chaplin de Musical wordt die filmhistorie letterlijk getoond aan de hand van authentieke beelden die mooi in de dramatische handeling zijn verwerkt. Met als hoogtepunt het moment waarop Adolf Hitler een van zijn diabolische redes houdt, de Führer op wie Chaplin zijn meesterwerk The Great Dictator (1940) baseerde.



En ja, ook de beroemde scène met de wereldbol, waarbij Chaplin in de rol van tiran Adenoid Hynkel met een globe speelt als een verrukt kind met een ballon, is te zien in Chaplin de Musical - het spektakelstuk dat een absolute must see is.



Chaplin de Musical, 26-12 t/m 3-1, Rai Theater in Amsterdam.