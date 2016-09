Ineens is Anna Nooshin echt ó-ve-ral

Wie de foto's en vlogs (videoblogs op YouTube) van Anna Nooshin (29) bekijkt, ziet een wereld vol kleding, make-up en de mooiste reizen. In een kanten niemendalletje, turend over de Amsterdamse grachten, prijst ze de trailer van de nieuwste 50 Shades-film aan. Ze maakt met knappe mannen om zich heen reclame voor de spijkerbroeken van H&M. Ze vliegt naar Tokio voor een feestje van Diesel en vleit zich op bed met een crème van Clinique in haar handen. 'Love love love', jubelt ze erover.



Voor wie niet op de hoogte is van wie er op internet wordt gezien als 'influencer': Anna Nooshin is een grote. Met haar lifestyle- en modesite NSMBL.nl (spreek uit: ensemble) trekt ze een miljoen unieke bezoekers per maand. Op Instagram wordt ze door 230.000 mensen gevolgd, op YouTube heeft ze 75.000 abonnees. Ze schreef twee boeken (On top en On life) en boort nu met haar klussen voor televisie - RTL Boulevard, Expeditie Robinson en Holland's Next Top Model - weer een nieuw publiek aan. ,,Mensen zeggen nu: je bent ineens overal! Volgens mij is dat niet zo, maar ik ben misschien op de radar gekomen van mensen die mij niet kenden'', legt ze uit.



Uithangbord

Haar bereik maakt haar een veelgevraagd 'uithangbord' voor bekende merken. Naar verluidt betaalt een groot merk 3.000 tot 5.000 euro voor een gesponsord artikel op NSMBL.nl, maar dat wil Nooshin niet bevestigen. ,,Ik vind het niet chic om over geld te praten. Ik vind het gek dat mensen dat zo fascinerend vinden. Ja, ik kan er zeker van leven. Ik houd van zakendoen, ik houd van commercie. Als ik wél bedragen noem, dan is de eerste reactie vaak: dat is extreem veel. Maar dan begrijp je niet wat er bij komt kijken.''



Die blogs, vlogs en selfies zijn niet hapsnap klaar, benadrukt ze. Ze is een controlfreak, doet álles zelf - van de agenda bijhouden tot zakelijke deals. ,,Ik neem mijn opdrachtgevers serieus. Als zij willen dat ik hun product aanprijs en als zij mij betalen, zorg ik dat het er glamoureus uitziet. Anna als merk is zó wie ik ben, dat wil ik niet uit handen geven. Maar de buitenwereld laat ik niet zien hoeveel werk het is; ik wil dat de mooie plaatjes mensen inspireren.''