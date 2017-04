'Ineens zijn BN'ers echte mensen'

Als Marcelino Wunderlich, de foute schlagerzanger uit Duitsland, treedt Ruben Nicolai al regelmatig op. Staat hij swingend op pistes, in kroegen of voetbalkantines. Maar dat is zijn alter ego, dat is met een pruik op, achter een donkere zonnebril en verkleed. ,,Echt zingen'', weet Nicolai inmiddels, ,,is alsof je Chinees aan het leren bent, zeker in zo'n korte tijd. Op een gegeven moment ken je een paar tekens, maar snap je er eigenlijk nog steeds he-le-maal niets van.'' De presentator van onder andere RTL Boulevard en Idols is één van de negen BN'ers die met It Takes2 iets doet waar hij normaal geen gewoonte van maakt: zingen. Nicolai neemt het vanaf zondag op tegen een radio-DJ (Gijs Staverman), een illusionist (Hans Klok), twee presentatrices (Tooske Ragas, Bibi Breijman), een rapper (Keizer) en drie acteurs (Buddy Vedder, Holly May Brood, Hanna Verboom). ,,Negen mensen die we allemaal kennen van iets anders. Die allemaal uit hun een comfortzone treden'', verduidelijkt Jamai Loman die samen met Gordon de presentatie voor zijn rekening neemt. Die was vorig jaar bij de eerste editie in handen van Chantal Janzen. Hoogste eer Het concept van It Takes2 lijkt op The Voice, op Idols, eigenlijk op allerlei talentenjachten op televisie: de BN'ers strijden om de hoogste eer, worden begeleid door professionals en beoordeeld door een vakkundige jury. En, jawel, ook hier valt er wekelijks een kandidaat af. ,,Iedereen die thuis zit te kijken, denkt: zou ik dit durven? Hier worden BN'ers ook ineens echte mensen. Zijn angstig en nerveus. Ze gaan allemaal een spannend kunstje doen: hand in hand, ogen dicht en samen springen. Ze komen zichzelf herhaaldelijk tegen. Neem Hans Klok. Die kennen we van grote shows. Grote machines, decorstukken, vrouwen en weg is 'ie. En nu? Strontzenuwachtig stond hij op het podium'', zegt Trijntje Oosterhuis, één van de drie profs die gekoppeld zijn aan een deelnemer. De andere twee zijn Glennis Grace en Waylon. Laatstgenoemde kent de angsten bij de gelegenheidszangers. ,,Als je danst of acteert, heb je altijd iets waar je je achter kunt verschuilen. Als je zingt, sta je rechtstreeks in verbinding met je ziel. Je kunt het niet aanraken, niet kneden, niet veranderen, je staat naakt op het podium.'' Zangkunsten De drie lieten zich verbazen door de zangkunsten van diverse BN'ers. Opvallende uitschieters: Gijs Staverman, Ruben Nicolai en Hans Klok, die in het Nederlands zingt. ,,Toen ik voor het eerst op het podium stond te zingen, heb ik wel heel even de neiging om mezelf te laten verdwijnen'', grapt de illusionist. ,,Normaal gesproken weet ik tot in de puntjes wat ik doe op zo'n podium, maar dit was doodeng, joh! Bang voor de verkeerde toon , of die oortjes werken, maar uiteindelijk vond ik het fantastisch. En dan ook nog eens het levenslied. Ja, mijn hart ligt bij het Nederlandse repertoire.'' Lees verder onder de foto

Voorsprong

Sommige deelnemers lijken een kleine voorsprong te hebben. Zo deed Bibi al mee aan The Voice in 2014 en stond Tooske Ragas al in een musical Drie Musketiers. Maar dat was lang geleden, wuift ze weg. ,,Ik ben inmiddels veertien jaar en drie kinderen verder. Kijk, het was natuurlijk niet zo dat ze me aannamen omdat ik niets kon, maar laten we niet overdrijven. Het was een bijrol, die werd uitvergroot omdat ik op de posters stond met Bas, die ik daar heb leren kennen.''



Bibi Breijman, bekend geworden door Oh Oh Cherso, deed in 2014 mee aan audities van The Voice Of Holland. Geen van de stoelen draaiden. ,,Dat hakte erin. Ik had het gevoel dat ik het helemaal niet kon. En ik moest drie maanden wachten tot het werd uitgezonden en ik wist wat ze van mijn optreden vonden. Ik was er niet klaar voor en sta er nu anders in. Ik heb mijn zangvrees overwonnen.''



Favorieten

Ze is één van de favorieten om de eerste winnaar Jan Versteegh op te volgen, meent collega annex concurrent Ruben Nicolai die blij was met de begeleiding. ,,We zijn zeer geholpen met allerlei trucjes, zoals je tong tegen je tanden doen, je buik inhouden. Je bent er nog niet zomaar hoor met dat zingen.''



Zondag debuteren de deelnemers en worden ze gekoppeld aan een prof, volgende week begint dan de echte afvalrace. Het lot van de zangers ligt in handen van het publiek in de zaal én een vakjury die bestaat uit Nielson, Gerard Ekdom en Angela Groothuizen. ,,Het niveau is alweer hoger dan vorig jaar, al heb ik ook een hoop valse noten gehoord'', zegt Angela Groothuizen. ,,Maar het gaat niet alleen om zingen, ook om de performance. En ze zijn bloedfanatiek. Het blijven egootjes hè. Levert wel puur amusement op. En dat is lekker, zo aan het einde van het weekend, net voor je weer een werkweek in gaat.''



Dus zien we Hanna Verboom ('Als een soort Dusty Springfield') explosief op het podium staan, stapt Keizer even van het rappen af en treedt Holley Mae Brood in de voetsporen van vader Herman. ,,Nou, voetsporen'', glimlacht ze bescheiden, ,,ik voel geen druk of zo, hoor. Ik zou het wel heel tof vinden om een nummer van hem te zingen. Maar dan wel op mijn eigen manier.'' Gijs Straverman was 'even bang dat hij een droge keel zou krijgen'. ,,Zingen, het was voor mij de eerste keer. Ik was best gespannen, maar heb besloten om mijn tijd niet te verdoen aan zenuwen. Eigenlijk had ik nooit gedacht dat het zó leuk zou zijn.''



It takes2, RTL 4, zondag 30 apri