Jamie Foxx slachtoffer van racisme tijdens opnames

Afgelopen zondag kreeg de politie in Dubrovnik een melding over twee gasten die zich onbeschoft gedroegen in een restaurant, zo meldt The Hollywood Reporter. Ze beledigden diverse gasten, waarvan een racistisch. Dat was Jamie Foxx, die in Kroatië is voor opnames van de film Robin Hood: Origins.



De politie onderzoekt nog aan welke feiten het tweetal zich schuldig heeft gemaakt.