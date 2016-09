Jan de Hoop deelt beelden haartransplantatie

Taylor Swift stuurt Got Talent-ster Grace (12) bloemen

18:32 America's Got Talent-winnares Grace van der Waal (12), volgens jurykoning Simon Cowell 'de nieuwe Taylor Swift', heeft een persoonlijke felicitatie gekregen van de popprinses. Het half-Hollandse ukelele-talent was door het dolle heen toen er een bos bloemen werd bezorgd die afkomstig was van de zangeres. ,,Taylor Swift heeft me dit gestuurd!''