Jan geniet in Dubai en de engeltjes van Yolanthe

Xess Xava hand in hand met grote broer

Yolanthe Sneijder-Cabau is gek op haar zoontje Xess Xava en stiefzoon Jessie. Op Instagram deelt de brunette een schattig plaatje, waarop de twee broers hand in hand in een hal lopen en de grootste lol hebben. ,,Hoeveel ik van ze houd... de liefdes van mijn leven", verzucht ze trots.

Chantal baalt

Denk je te genieten van je vakantie, zit alles tegen. Chantal Janzen werd geraakt door een vogel én ontdekte een borsthaar tijdens haar verblijf op een tropisch eiland. ,,Er heeft een vogel op mijn bikini gescheten. Volgend jaar blijf ik thuis met kerst", grapt ze bij een plaatje van haar uitzicht met een hemelsblauwe zee.

Geraldine is eigenwijs

BNN-presentatrice Geraldine Kemper is een tikkeltje eigenwijs. De blondine werd gevraagd om 'te dabben' (een populaire dansmove, red.), maar besloot haar eigen ding te doen. In tegenstelling tot de twee tafelgasten, die wél op het verzoek ingingen. ,,Ger dab even. Nee", maakt Geraldine nog even duidelijk bij het fotootje waarop ze twee lepels tegen haar ogen houdt.

Jan zoekt de zon op

Het wordt steeds populairder: met de kerstdagen de zon opzoeken. Jan Smit dacht daar net zo over. De Volendamse zanger was waarschijnlijk toe aan wat rust en viert vakantie in Dubai. Hij deelt een kiekje van zijn lunch en glimlacht gelukzalig. ,,Lunchtime!", luidt het bijschrift.

Yfke geniet van zoontje