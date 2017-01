Jan Kooiman: Het woord 'ombouwen' kan echt niet

Jullie volgen voor het eerst ook een agender.

,,Ja we volgen Mik die zich niet identificeert met mannen of vrouwen. Overigens is er nog best veel onduidelijkheid over terminologieën en opmerkingen die je wel of niet kunt maken. We willen mensen ook een beetje opvoeden. Het woord ombouwen kan bijvoorbeeld echt niet. Ik kan me voorstellen dat je je dan als een soort auto voelt die bij een garage staat.''



Jij stapte vorig jaar over van RTL naar KRO-NRCV. Zijn dat nou twee verschillende werelden?

,,Ja en nee. Nee, want overal wordt televisie gemaakt en ja, want het zijn twee totaal verschillende bedrijven die een totaal verschillende functie hebben. KRO-NCRV maakt maatschappelijk betrokken programma's over mensen die hun verhaal willen vertellen. Dat sluit aan bij de televisie die ik wil maken, dus ik voel me enorm op mijn plek. RTL is een commerciële zender en daar moet meer geld verdiend worden. Dus ligt de nadruk op entertainment en amusement. Dat is allemaal ook heel belangrijk, maar daar voel ik me momenteel minder bij thuis.''



Wat ga je nog meer doen bij KRO-NCRV?

,,Ik ben momenteel bezig met de opnames van Dance Around The World, dat vanaf eind augustus te zien is en uit 3Lab voortkomt. Ik heb het zelf ontwikkeld, samen met Ish Aït Hamou. We gaan in zes afleveringen naar verschillende landen om daar bijzondere verhalen te halen en daar de lokale dansstijl te leren. Aan het einde van elke afleveringen gaan we die dans uitvoeren met de bijbehorende klederdracht. Verder ben ik bezig met een satirisch programma waarin ik samen met Katja Schuurman en Stijn van Vliet op zoek ga naar omgangsvormen. In iedere aflevering wordt een bepaald thema aangesneden. Bijvoorbeeld, wat doe je als je je schoonvader voor het eerst ontmoet. Hoe begroet je elkaar? Geef je elkaar een hand of een omhelzing? Of wat ga je doen als je bij de sportschool bent, je getraind hebt en gaat douchen. Loop je dan met een handdoek naar de douche, of ben je helemaal naakt? Ondertussen worden bepaalde situaties nagespeeld in de vorm van sketches.''



Hij is een Zij, NPO 3, 21.25 uur