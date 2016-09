Jandino wil dancebattle met John de Mol

782.000 kijkers voor Jochem Myjer-college

10:42 De eerste uitzending van het nieuwe seizoen van College Tour, waarin cabaretier Jochem Myjer te gast was, is vrijdagavond door 782.000 mensen bekeken. De komiek vertelde in de Leidse Schouwburg vol studenten uitgebreid over onder meer zijn herstel na de heftige operatie die hij in 2011 moest ondergaan.