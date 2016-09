Jay Z maakt politiek statement in video over drugs

In de video (zie hieronder) worden tekeningen van Molly Crabapple getoond met de stem van de wereldberoemde rapper eronder. Hij schetst een geschiedenis van de Amerikaanse drugswetten die volgens hem vooral zwarte inwoners hard straffen.



Jay Z, die vroeger zelf dealer was, vindt dat de Amerikanen met twee maten meten. Er is volgens hem een duidelijk verschil hoe de autoriteiten met drugscriminaliteit omgaan. Zo zegt hij dat de drugsoverlast Afro-Amerikanen wordt aangerekend terwijl blanken meestal vrijuit gaan.



Dat geldt niet alleen voor het bezit van (soft)drugs maar ook voor de handel erin. In sommige staten is marihuana gelegaliseerd, maar de handel wordt gedomineerd door blanken. Zwarten die hetzelfde doen, in bijvoorbeeld de zuidelijke staten waar de handel niet gelegaliseerd is, worden opgepakt.



Met de video wil Jay Z laten zien hoe de ongelijkheid werkt. Volgens hem ging het vanaf de jaren zeventig al fout en dat heeft er in de loop der jaren voor gezorgd dat de gevangenissen uitpuilen met zwarte 'drugsdeliqenten'.