Jazeker, het streepje van BNNVARA verdwijnt

Ridge Forrester verruilt Hollywood voor rolletjes in Vlaams theater

11 juli De Amerikaanse acteur Ronn Moss (65), die 25 jaar lang de rol van Ridge Forrester vertolkte in de ongekend populaire soap The Bold and the Beautiful, kan wel wennen aan zijn nieuwe leven in België. Moss staat sinds enkele dagen op de planken met de Vlaamse komiek Luc Caals en woont sinds vorige maand in België.